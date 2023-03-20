Пупок найден! – Личное мнение

Нюрка Семенович, чей пупок недавно потеряли люди, решила его найти и показать.



Фото: Соцсети

«Да, я не худышка, я женщина с формами и это прекрасно. Я люблю себя, ценю и уважаю!»

И это в самом деле прекрасно! Пупок теперь есть. А то — как же без пупка?

Ну, а то, что живот, на котором разместился найденный пупок, немного кругловат, так это и ничего. Главное, что Нюрка любит себя, ценит и уважает. Знойная женщина, мечта, как говорится, поэта.

«Смотрите, хейтеры затюкали — ты поправилась, ты уже не та. А мне нравится моя фигура. Я встаю утром, смотрю на себя в зеркало и кайфую от себя», — сообщила Анна.

Ишь ты, тюкают Аньку! А ей нравится её фигура.

Ты, Нюрк, вообще никого не слушай. Не надо прятать пупок — кому не нравится, пусть не смотрит. Главное, что ты сама от себя кайфуешь. На всех не угодишь!

Давайте поддержим Семенович, скажем, какая она хорошенькая с пупком!

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