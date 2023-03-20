 

Пупок найден! – Личное мнение

20.03.2023, 18:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Нюрка Семенович, чей пупок недавно потеряли люди, решила его найти и показать.


Фото: Соцсети

«Да, я не худышка, я женщина с формами и это прекрасно. Я люблю себя, ценю и уважаю!»

И это в самом деле прекрасно! Пупок теперь есть. А то — как же без пупка?

Ну, а то, что живот, на котором разместился найденный пупок, немного кругловат, так это и ничего. Главное, что Нюрка любит себя, ценит и уважает. Знойная женщина, мечта, как говорится, поэта.

«Смотрите, хейтеры затюкали — ты поправилась, ты уже не та. А мне нравится моя фигура. Я встаю утром, смотрю на себя в зеркало и кайфую от себя», — сообщила Анна.

Ишь ты, тюкают Аньку! А ей нравится её фигура.

Ты, Нюрк, вообще никого не слушай. Не надо прятать пупок — кому не нравится, пусть не смотрит. Главное, что ты сама от себя кайфуешь. На всех не угодишь!

Давайте поддержим Семенович, скажем, какая она хорошенькая с пупком!

Источник: Лена Миро


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.10.20 / Война в Карабахе, первая неделя: новая роль Турции и решимость Азербайджана

10.02.22 / Худой парень, которого оскорбляли в школе превратился в красавчика с глянцевого журнала, которого не могут узнать даже близкие

26.07.22 / Исследование: человек способен контролировать неприятные мысли

30.12.20 / Две Мечты

07.01.22 / Мы не упрекнем тех, кто пройдет мимо

04.01.22 / Федор Лавров был на краю пропасти: как брак с поклонницей спас актера

20.06.21 / Чтобы не было абьюза: 5 вещей, о которых женщине лучше позаботиться до брака

21.12.22 / “Умер в больнице”: не стало звезды русского рока

16.10.22 / «Я утонул и был отправлен в некий зал ожидания с другими умершими, но два гуманоида вернули меня обратно»

14.08.22 / Мнение: Американцы на Луну…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика