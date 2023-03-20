Кардиолог Панова: Брадикардия может указывать на заболевания сердца

Низкий пульс может быть вызван возрастом или свидетельствовать о наличии проблем со здоровьем.Брадикардия – это состояние, которое вызывает нечастые удары сердца у пожилых людей.

С возрастом электрическая система сердца изнашивается. По словам кардиологов Кливлендской клиники, это приводит к замедлению сердечного ритма. Как заявили врачи, нормальный диапазон частоты сердечных сокращений для бодрствующего человека составляет от 60 до 100 ударов в минуту. При брадикардии частота сердечных сокращений может быть ниже 60 ударов в минуту, даже если пациент активно двигается.

Замедленное сердцебиение может не указывать на какие-либо симптомы. Эксперты предупреждают, что игнорирование симптомов может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Если присутствует брадикардия, они рекомендуют обратиться к врачу.Симптомами являются дефицит энергии, головокружение, слабость, боль в груди.

Кардиолог Анна Панова отмечает, что брадикардию в некоторых случаях можно лечить. Мозг может не получать достаточно кислорода, если частота сердечных сокращений падает ниже 40 ударов в минуту. Это может привести к головокружению, обмороку и одышке. Врач также предупредила, что кровь может скапливаться в камерах сердца и вызывать застойную болезнь сердца.

Панова отметила, что низкий пульс может быть вызван ишемической болезнью сердца, воспалением, сердечной недостаточностью, диабетом и врожденными пороками сердца.