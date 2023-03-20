 

Кардиолог Панова: Брадикардия может указывать на заболевания сердца

20.03.2023, 18:27, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Низкий пульс может быть вызван возрастом или свидетельствовать о наличии проблем со здоровьем.Брадикардия – это состояние, которое вызывает нечастые удары сердца у пожилых людей.

С возрастом электрическая система сердца изнашивается. По словам кардиологов Кливлендской клиники, это приводит к замедлению сердечного ритма. Как заявили врачи, нормальный диапазон частоты сердечных сокращений для бодрствующего человека составляет от 60 до 100 ударов в минуту. При брадикардии частота сердечных сокращений может быть ниже 60 ударов в минуту, даже если пациент активно двигается.

Замедленное сердцебиение может не указывать на какие-либо симптомы. Эксперты предупреждают, что игнорирование симптомов может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Если присутствует брадикардия, они рекомендуют обратиться к врачу.Симптомами являются дефицит энергии, головокружение, слабость, боль в груди.

Кардиолог Анна Панова отмечает, что брадикардию в некоторых случаях можно лечить. Мозг может не получать достаточно кислорода, если частота сердечных сокращений падает ниже 40 ударов в минуту. Это может привести к головокружению, обмороку и одышке. Врач также предупредила, что кровь может скапливаться в камерах сердца и вызывать застойную болезнь сердца.

Панова отметила, что низкий пульс может быть вызван ишемической болезнью сердца, воспалением, сердечной недостаточностью, диабетом и врожденными пороками сердца.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07.21 / Масоны в России

02.02.23 / Мнение: Журналисты и блогеры — на выход

05.12.21 / Мнение: Эрдоган предлагает организовать встречу Путина и Зеленского

19.01.22 / Мнение: Пустота

10.03.22 / Озвучены примерные сроки завершения спецоперации на Украине: До Дня Победы могут не успеть

10.11.22 / Скандалы: Отхлестал человека букетом роз, станцевал в лосинах

24.11.21 / Врач Кораблева назвала противопоказания к употреблению моркови

28.03.22 / Как носить жемчуг, не прибавляя себе лишних лет

12.01.23 / Мнение: Украина не сможет отбить у России оккупированные территории без современных танков

19.10.20 / Оружие массового поражения древнего мира

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика