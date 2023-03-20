Мнение: Медведев, Гаага и ракета

Совсем запутал меня зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Вроде бы уже решили, что ордер на арест Владимира Путина, выписанный Международным уголовным судом, ничтожен, что серьезны страны типа США, Китая, России, Израиля, Индии … не признают МУС. И даже Украина не признает.



отсюда

А Медведев пригрозил судьям МУС точечным ударом гиперзвуковой ракеты из Северного моря. Мол, « …внимательно смотрите в небо».

Дословно: «…И ещё. Судьи МУС раздухарились напрасно. Смотрите, мол, мы храбрые, не обосрались поднять руку на крупнейшую ядерную державу. Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового носителя из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. Его не сбить, увы. И суд – лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО. Поэтому и войну не начнут. Побоятся. И жалеть никто не будет. Так что, граждане судьи, внимательно смотрите в небо…».



отсюда

Странная получается загогулина. Если МУС – несерьезная организация, а ордер, выписанный МУС – ничтожен, зачем тратить на них гиперзвуковую ракету? Где логика?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

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