 

“Сильно бьет”: живущая с дедом дочь Началовой рассказала о семейной драме

20.03.2023, 18:15, Разное
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В уже далеком
2019 году не стало певицы и артистки Юлии Началовой. У молодой женщины осталась
дочка Вера. Сейчас девушке уже 16 лет, и она делает первые шаги в музыкальной
карьере. Для того, чтобы стать узнаваемой в глазах зрителей, Вера стала
героиней шоу Леры Кудрявцевой “Секрет на миллион”.

Дочь Юлии
Началовой после ухода мамы не стала жить с отцом — футболистом Евгением Алдониным.
Живущая с дедом и бабушкой девушка лишь изредка проводит время с новой семьей
папы. Но Вера не отчаивается, о чем прямо заявила на телеканале НТВ.

Там же она рассказала
и о семейной драме. Оказывается, во время болезни матери девочка была в Лондоне.
Это была школьная поездка, которую не стали откладывать даже после диагноза
Юлии Началовой. Вернувшись домой, Вера увидела тяжелые раны на ноге матери. Эти
воспоминания она до сих пор хранит в своей памяти.

Конечно, как и
любой человек, Вера тяжело переживает потерю мамы. Однако, за своей спиной она
чувствует поддержку других близких людей. По ее словам, разговорами о семье ее
не вывести из равновесия.

“Не могу
сказать, что это меня как-то сильно бьет (отсутствие мамы на концертах. – Прим.
ред.). У меня довольно-таки немаленькая семья. Это не самая болевая точка”,
— рассказала дочь Юлии Началовой Лере Кудрявцевой.


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