 

“Выезд не исключает ареста”: на связавшуюся с Пугачевой певицу Манижу открыли охоту

20.03.2023, 18:15, Разное
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Певица Манижа, которая несколько лет назад выступала на “Евровидение”
сейчас публично отрекается от страны. Чтобы продолжать зарабатывать, девушка
поехала в, так называемый, “неотменяемый тур”. Недавно состоялся один
из запланированных концертов в Тель-Авиве.

Зрителям не понадобилось много времени, чтобы заметить Аллу Пугачеву в
зрительном зале. Народная артистка теперь постоянный слушатель российских
исполнителей, приезжающих в Израиль. Так она публично показывает свою
общественную позицию, поддерживая Манижу, объявленную иноагентом Земфиру и других.

А вот в России на связавшуюся с Пугачевой певицу Манижу открыли настоящую
охоту. И не просто интернет-недоброжелатели, а самые настоящие судебные
приставы. У певицы Манижи нашли налоговый долг в четверть миллиона рублей. Чем
грозит такая большая сумма — отвечает звездный юрист Андрей Алешкин.

По словам эксперта, задолженность, после передачи судебным приставам, может
как привлечь внимание, так и нет. Певице могут внести запрет пересечения
границы быстро, а могут и провести дополнительные проверки. Певица может даже потерять
последнее — свою честь. В любом случае, риски очень высоки.

“Даже если певица находится за
рубежом, это не исключает взыскания задолженности и, в том числе, ареста
имущества”, — поясняет адвокат.


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