Мнение: Снос «белых» памятников в Великобритании, «слишком белая» Шотландия и «отгулы для чёрной скорби»

1. Похоже, мода на снос памятников белым мужчинам в угоду идеологии БЛМ вскоре перекинется с США на Великобританию. Там давно уже существует движение, требующее снести десятки памятников выдающимся деятелям британской истории (провинившимся тем, что завоёвывали колонии или были рабовладельцами). В частности, они хотят снести знаменитую колонну адмирала Нельсона на Трафальгарской площади (ссылка). Долгое время подобные призывы в Британии воспринимали как курьёз. Но теперь активисты начали проникать в местные власти. Они хотят разобраться не только с монументами, но и с памятными табличками и прочими произведениями искусства (ссылка):



Власти Уэльса советуют снести памятники “старым белым мужчинам”, чтобы отразить “правильное историческое повествование”, сообщает газета Telegraph со ссылкой на разрабатываемое уэльскими властями руководство.

Среди таких “белых мужчин” издание указывает адмирала Нельсона и первого герцога Веллингтона.

“Исторические статуи, которые часто прославляют “могущественных, пожилых, крепких белых мужчин”, могут быть “оскорбительными” для более разнообразной современной публики”, – пишет издание со ссылкой на документ, работа над которым должна завершиться в этом месяце. Отмечается, что памятные таблички и картины также не должны “оскорблять граждан или причинять им вред”.

Согласно позиции уэльских властей, существующие памятники могут восприниматься современным обществом “в ином свете”, в том числе, как и память об “агрессорах, завоевавших народы для расширения Британской империи”. При этом памятники практически не отображают разнообразие и производят впечатление, что общество ценит только достижения влиятельных белых мужчин.

В качестве решения вопроса “оскорбительные или нежелательные” памятники истории и культуры могут быть перемещены в другое место или просто уничтожены. Местным властям также предлагают скрывать их или “помещать их в новые произведения искусства”.

По мнению чиновников, можно провести “переоценку” некоторых памятников с привлечением общественности и экспертов. Однако, как считают власти, на ней может сказаться “относительный перевес” белых людей среди историков.

2. Не только в Уэльсе, но и в Шотландии озаботились засильем белых мужчин, да и вообще белых. Хумза Юсуф, министр (секретарь) юстиции Шотландии выступил недавно в шотландском парламенте, зачитав список высокопоставленных работников шотландской судебной системы и полиции, системы здравоохранения, профсоюзных организаций и министерств, после каждого имени с явным недовольством произнося слово «белый». В конце министр вынес вердикт – «это недостаточно хорошо», очевидно, имея в виду, что в Шотландии должно быть больше чиновников с высоким уровнем меланина в коже. Насколько я понял логику уважаемого борца с дискриминацией, тот факт что 96% населения Шотландии пока что являются белыми, не является достаточным оправданием для засилья белых во властных структурах (ссылка).

Если подобного рода речи звучат в Шотландии (96% белых) и Уэльсе (94% белых), то можно себе представить, что сейчас происходит в Англии, где белых британцев, по последним данным, осталось лишь 81%, и эта цифра стремительно сокращается от переписи к переписи (ссылка). Кажется, можно уже начать принимать ставки, когда начнут сносить «белые памятники» знаменитым англичанам.

Британцы вот уже несколько столетий занимают почётные места в списке самых последовательных врагов России. Однако всё же британская культура и история — не чужие для нас. Надеюсь, когда дело дойдёт до полномасштабного уничтожения британского исторического наследия, Россия успеет поучаствовать в спасении ценностей. Уверен, что русские музеи охотно возьмут на сохранение любой объём артефактов с Туманного Альбиона.



3. Виктор Мараховский пишет про очередную инициативу бээлэмовцев (ссылка):

Дятлы зарубежных СМИ сообщают нам, что профессор Южно-Иллинойского университета Эйнджел Джонс, специализирующаяся на расовой и гендерной справедливости, выдвинулась в университетском журнале с идеей, что члены Чёрного Сообщества должны получать в вузах отгулы каждый раз, как очередной чёрный брат или сестра пострадает — отгулы, чтобы скорбеть и сопереживать.

В качестве примера профессор Джонс приводит жестокое убийство полицейскими негра Тайра Николса, случившееся в январе в городе Мемфисе: «Я черная женщина. И от меня ожидают, что я вернусь на работу как ни в чём не бывало в понедельник после того, как в пятницу стала свидетелем убийства члена моей общины… Где наши отгулы для чёрной скорби?»