Скандалы: Человек с семью лицами

Украинского бизнесмена в ФБР назвали преступником №1

Сегодня наш рассказ — о киевлянине Семене Могилевиче, который много лет считается на Западе одним из самых опасных лидеров мировой оргпреступности. Его подозревали в попытках сбыть «террористу номер один» Усаме бен Ладену обогащенный уран, продаже ракет Ирану, связях со знаменитой итальянской группировкой «Коза Ностра» и отмывании миллиардов долларов. Агенты ФБР прозвали Могилевича Дон Семеном и объявили за помощь в его поимке награду в пять миллионов долларов, которая не выплачена до сих пор.

«Могилевич связан с самыми могущественными преступными организациями. Это продвинутый рэкетир, который использует прикрытие международного бизнесмена. Он опасен, потому что достанет любого, кто встанет у него на пути» (Боб Левинсон, в 1976-1998 годах — спецагент ФБР).

***

Семен Могилевич родился 30 июня 1946 года в киевском районе Подол. Мать Семена — Геня — работала врачом-ортопедом, а отец Юдка возглавлял полиграфическое предприятие. В школе мальчик проявлял отличные интеллектуальные способности, за что его любили учителя.

Получив аттестат, Могилевич вначале хотел пойти по стопам отца и стать книгопечатником, но потом передумал и без труда поступил на экономический факультет Львовского государственного университета. Впрочем, и в этой сфере выпускник работать не захотел — свои знания он решил применить на криминальном поприще.

По данным сотрудников ФБР, в начале 1970-х годов Могилевич установил «деловые отношения» не только с представителями преступного мира Киева, но и с криминалом подмосковных Люберец, который позже породит знаменитую Люберецкую ОПГ. В 1974 году молодой человек получил свой первый срок — три года лишения свободы за валютные операции.

Впрочем, по некоторым данным, наказание Могилевич получил всего лишь за то, что приобрел у иностранца золотые монетки для кулона, который хотел подарить своей девушке. Освободившись, он быстро прославился в Киеве как спекулянт и сколотил себе стартовый капитал, скупая валюту и чеки возле магазина «Каштан».

При этом Семен официально работал — правда, постоянно меняя специальности: он успел потрудиться инженером, художником, технологом и даже возглавил заводской цех. Однако уже в 1977 году Могилевич во второй раз оказался на скамье подсудимых — на этот раз за мошенничество в отношении мясника по фамилии Юхимович.

Причем обвиняемый специально упирал на то, что «обманул ворюгу, который обкрадывал советский народ». Годы спустя Могилевич объяснит, в чем был смысл такого маневра.

Я помог товарищу, уезжавшему навсегда в Израиль, купить две с половиной тысячи долларов. Второй случай с валютой мог обойтись мне уже достаточно дорого. Мне было проще сказать, что я не помогал ему купить валюту, а пытался его в этом обмануть. В итоге я получил четыре года за мошенничество, а не восемь лет за валютную операцию, — Семен Могилевич

Освободившись в начале 1980-х, Семен стал предлагать свои услуги покидающим Украину евреям-эмигрантам: он реализовывал принадлежавшие им, но запрещенные к вывозу из СССР драгоценности, антиквариат и дорогие произведения искусства. Дождавшись, когда до отъезда клиента оставалось пару дней, Могилевич под видом покупателя приводил своего человека.

Тот соглашался приобрести ценности по заниженной цене — и их владельцу ничего не оставалось, как пойти на невыгодную для себя сделку. В итоге Семен получал и деньги за посредничество от обманутого клиента, и часть выручки за перепродажу ценностей по их реальной стоимости.

Водочный король

По данным западных спецслужб, особого размаха преступная деятельность Могилевича достигла в лихие девяностые, когда Семен перебрался жить в Москву и обзавелся гражданством РФ. Немного освоившись на новом месте, он сошелся с представителями Солнцевской ОПГ, лидер которой, авторитет Михась, был соседом Могилевича по лестничной клетке.

Под покровительством «солнцевских» предприимчивый Могилевич открыл в столице коммерческие уборные, а также торговые точки и кафе на территории аэропорта «Внуково» и Киевского вокзала — там из-под полы торговали водкой, в том числе украинской.

Немало водки на Киевском вокзале сбывали столичные пенсионерки. Они стояли возле автобусных и троллейбусных остановок и громко говорили: «Водочку берем, ребята, хорошую, недорогую». При появлении милицейского патруля все они быстро растворялись в толпе ожидавших автобусы пассажиров. Все знали, что многие из них получали товар напрямую от крышевавших территорию братков, которые в случае чего заступались за пожилых торговок, — Владимир Смирнов, москвич

Кроме того, Могилевич стал сотрудничать с влиятельным московским бизнесменом Отари Квантришвили, вором в законе Вячеславом Иваньковым (Япончик) и лидером Ореховской ОПГ Сергеем Тимофеевым (Сильвестр).

Вместе с последним они основали экспортно-импортную компанию «Арбат Интернэшнл», зарегистрированную в офшорной зоне Олдерни, одного из Нормандских островов. Причем выбор именно его для оформления своего предприятия Могилевич объяснил просто.

Дело в том, что это единственные острова, про которые я знал. Когда мы проходили другие острова на уроке географии в школе, я болел, — Семен Могилевич

К слову, в нулевых его компания, помимо прочего, занялась поставками дизельного топлива на Украину, куда из-за неуплаты перестал идти российский газ. Между тем сам Могилевич в начале 1990-х из Москвы отправился в Израиль, где получил гражданство и некоторое время занимался прибыльными инвестициями.

В тот же период он успел отметиться в Польше и Германии, где после объединения ГДР и ФРГ благодаря своим знаниям неплохо заработал на разнице валют и продаже военной техники Западной группы войск. Вскоре Семен получил еще одно гражданство — перебрался в Будапешт и там женился на венгерской подданной Каталин Папп.

Обосновавшись в Восточной Европе, Могилевич начал там свой бизнес с торговли сладкой газировкой.

В то время в Венгрии был завод, который выпускал какую-то сладкую воду с приставкой «кола». Я купил машину этой воды по смешным ценам — 30 центов за полтора литра — и отправил для проверки в Россию. В Москве товар уже продавался по 1 доллару 65 центов. Одна машина приносила в среднем 12 тысяч долларов. Таких машин было отправлено очень много, — Семен Могилевич

От клубов до Фаберже

В Европе Могилевич стремительно расширял свой бизнес, чему способствовали его связи и авторитет в России и на Украине. Он обзавелся долей в «Инкомбанке» и стал владельцем сети ночных клубов «Черное и белое» (Black&White), быстро снискавших славу публичных домов.

К слову, сам бизнесмен категорически отрицал свою причастность к секс-индустрии.

Вряд ли в клубе были проститутки — это был всего лишь топлес-бар. К тому же полиция нравов, которая контролирует клуб и которая выдала ему лицензию, имеет там постоянного своего представителя, — Семен Могилевич

Помимо столицы Венгрии, увеселительные заведения Могилевича появились в Праге, Киеве и Риге — по мнению агентов ФБР, он использовал их для отмывания денег. А в 1993 году вместе с лидером Солнцевской ОПГ Михасем Семен основал компанию по реализации предметов искусства.

Еще одним их совместным предприятием стала покупка крупного ювелирного завода в Будапеште, который стал оказывать услуги по реставрации драгоценностей, в том числе старинных

Порой в ходе такой «реставрации» дорогие раритеты подменялись искусно выполненными подделками, которые возвращались коллекционерам и музеям. Одной из жертв этой схемы стал владелец знаменитых яиц Фаберже: он получил высококачественную подделку, а настоящие яйца попали на аукцион Sotheby’s.

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Правда, афера до конца так и не была доведена: благодаря своевременному вмешательству правоохранительных органов подлинные яйца Фаберже все-таки вернулись к своему владельцу.

Международная «прачечная»

Семену Могилевичу также приписывали владение венгерской компанией Eural Trans Gas — транзитером поставок туркменского газа на Украину. Интересы бизнесмена затрагивали и оборонную промышленность Венгрии.

Пользуясь лояльными приватизационными законами страны, он начал скупать заводы по производству магнитов (Magnex), пусковых установок (в том числе для ракет класса «земля-воздух»), минометов, артиллерийских снарядов, ремней для артиллерии и так далее.

По данным западных спецслужб, в этот период Могилевич даже пытался сбыть 100 корпусов танков Т-54 и Т-55. Но контролировать разросшуюся империю в одиночку было трудно — и тогда Семен сделал своим помощником киевского криминального авторитета Игоря Ткаченко (Череп) — «Лента.ру» рассказывала его историю в отдельной статье. Ткаченко и его подручные в Будапеште отвечали в основном за заработок на секс-индустрии. Они оказались не только неплохими управленцами, но и смогли выйти на большие доходы после того, как Череп наладил поставку в Восточную Европу украинских проституток.

Между тем сам Могилевич понимал, что из-за масштабов его деятельности у него появилось немало опасных врагов — а потому обзавелся опытной охраной. Штат его телохранителей в основном состоял из ветеранов-афганцев, которые сопровождали своего шефа повсюду — в том числе на отдыхе.

Проводить свой досуг бизнесмен предпочитал за игрой в преферанс, катанием на лыжах или шашлыками в компании друзей. Правда, Могилевичу стало не до отдыха после того, как он попал в поле зрения сотрудников Скотланд-Ярда из-за своей британской фирмы Arigon Ltd.

Arigon Ltd., вероятно, была главной в ряде подставных компаний, используемых Могилевичем, как мы полагаем, для отмывания денег, полученных в результате вымогательства, торговли оружием, а возможно, и проституции, — Боб Левинсон, в 1976-1998 годах — спецагент ФБР

Филиалы Arigon Ltd. работали в Киеве, Москве, Праге, Будапеште и Лос-Анджелесе: прокручиваясь через фирму и банки Женевы, Стокгольма и Нью-Йорка, деньги уходили в офшорные зоны Каймановых островов и Кипра. И Могилевич, чья бизнес-империя приобрела международный размах, отправился покорять США. Там, на Брайтон-Бич, жил его соратник — хорошо известный западным спецслужбам криминальный авторитет Моня Эльсон (Меченый). В марте 1994 года Могилевич основал в Штатах компанию Pratex Technology Inc., которая работала вместе с Arigon Ltd. Но год спустя британской фирмой Семена всерьез занялись следователи.

Удар «Меча»

В ходе операции Sword («Меч») сотрудники Скотланд-Ярда выяснили, что в 1992-1995 годах от Arigon Ltd. через лондонские счета в Королевский банк Шотландии поступило два миллиона фунтов стерлингов неподтвержденных доходов. Деньги тут же заморозили, а суд выдал ордер на арест Могилевича.

Однако британские сыщики так и не смогли получить от своих коллег из России подтверждения того, что замороженные средства бизнесмена были получены незаконно. В итоге в 1997 году дело закрыли, а ордер на арест Могилевича аннулировали, однако ему самому пожизненно запретили въезд в Великобританию.

Следом подобные запреты ввели Словакия и Чехия, где также расследовали деятельность Семена. Впрочем, десять лет спустя эти две страны Восточной Европы сняли все ограничения в отношении Могилевича. Между тем по итогам расследований деятельность рассекреченных фирм-прачечных была приостановлена.

Но вскоре на базе компаний Pratex Technology Inc. и венгерской Magnex появилось сетевое предприятие YBM Magenex International, зарегистрированное в провинции Альберта (Канада).

Спустя некоторое время филиалы этого предприятия появились как в самой Канаде, так и в американском штате Пенсильвания

Согласно официальным документам,YBM Magenex International занималась инвестициями в торговлю магнитами, разработку систем безопасности и технологий по очистке нефти. Благодаря широкой рекламе предприятия у него хватало инвесторов, а акции стремительно росли в цене.

Но после того как компанию проверили спецслужбы, выяснилось, что у нее есть немало проблем. В частности, аудиторская проверка показала, что YBM Magenex International не продавала магнитов на сумму 15,7 миллиона долларов — сделка была сфабрикована.

В период с 1993 по 1998 год Могилевич возглавлял и контролировал компанию, которая объединяла многочисленное количество лиц и сети компаний более чем в 20 странах мира и организовала схему по обману инвесторов на общую сумму более 150 миллионов долларов, — Из пресс-релиза ФБР

По данным ФБР, через счета Bank of New York, который якобы принадлежал Могилевичу, в 1998-1999 годах прошло около десяти миллиардов долларов.

А в 2002-2003 годах американские спецслужбы обвинили предпринимателя в совершении около 40 эпизодов серьезных преступлений — в том числе мошенничестве с использованием почты, биржевых аферах с ценными бумагами, рэкете и отмывании денег.

Дон Семен

После этого бизнесмен поспешил покинуть Штаты и вернулся в Россию. Но американцы не теряли надежды задержать Могилевича, направив для этого в Москву своего агента Джеффри Лемпински.

Лемпински прочесал многие адреса, где бывал Могилевич, но не догадался завернуть в синагогу, что в Марьиной Роще. А зря. В те самые дни, а именно 5 декабря 2004 года, Семен Юдкович преподнес в дар синагоге новую Тору, которую целый год по его заказу писал сойфер (человек, который пишет свитки Торы и другие святые тексты — прим. «Ленты.ру»), — Один из сотрудников российских спецслужб

Тем временем прокуратура США заподозрила Могилевича в очередном преступлении — вымогательстве крупной суммы денег у бизнесмена Александра Конаныхина, которого в России обвиняли в хищении восьми миллионов долларов. Еще одной жертвой украинского предпринимателя американцы назвали бизнесмена Андрея Мохина.

Ему якобы приказали перевести 375 тысяч долларов со своего немецкого счета на счет Могилевича в Будапеште. В кулуарах западных спецслужб украинца стали называть Дон Семеном — по аналогии с главным героем романа «Крестный отец» Доном Корлеоне. Еще одним прозвищем Могилевича стал Мозговитый Дон — он сам относился к нему с иронией.

Это из-за того что у меня большая голова — 62-й размер, — Семен Могилевич

По данным ФБР, представители Могилевича вместе с мафиози из итальянского семейства Дженовезе пытались наладить вывоз ядерных отходов с территории США в район Чернобыльской зоны. Бизнесмена также подозревали в наркотрафике через международный терминал аэропорта «Шереметьево» и организации порнобизнеса.

Враг государства

Впрочем, американские спецслужбы связывали Могилевича и с куда более серьезными преступлениями — к примеру, с продажей Ираку 12 БТР и партии ракет класса «земля-воздух» на 20 миллионов долларов. Подозревали его и в контактах с международным «террористом номер один» Усамой бен Ладеном, которому Семен якобы хотел продать обогащенный уран.

Сам предприниматель категорически отрицал любые связи с арабами: он ссылался на то, что это противоречит его иудаизму и называл такие обвинения попыткой демонизации. Впрочем, Могилевич всегда опровергал вообще любые обвинения в свой адрес.

Видимо, у американцев есть снимки, на которых я торгую оружием, или запись моих телефонных разговоров, где я распоряжаюсь продать наркотики. Может, у них есть фото, как я крашу рынок в черный цвет, — Семен Могилевич

Американская сторона утверждала, что в 2003 году Могилевич был объявлен ею в международный розыск — однако в списках Интерпола он так и не появился. Если бы вину Семена по всем пунктам удалось доказать, в Штатах ему мог бы грозить тюремный срок почти в 400 лет и штраф в 17 миллионов долларов. Впрочем, в Москве к этому отнеслись скептически.

Нам известно, что ФБР объявило Могилевича чуть ли не преступником №1, однако правомерность этих обвинений находится под вопросом, — Источник в МВД России

Пытались собрать компромат на Могилевича и украинские спецслужбы, которые следили за его деятельностью, начиная с 1993 года. Однако в 2005 году при смене руководства СБУ досье на Семена объемом примерно в 1,5 тысячи листов было уничтожено при загадочных обстоятельствах.

Многоликий беглец

Скрываясь от американских властей, Могилевич не сразу поехал в Россию: вначале он оказался в Венгрии. Но спецслужбы шли за ним по пятам — в Будапеште он чудом избежал поимки во время одного из рейдов. После этого бизнесмен сам связался с местной полицией и договорился о встрече.

Он попросил, чтобы мы отозвали запрет на его пребывание в Венгрии, а взамен был готов поделиться какой-то информацией о российской организованной преступности. Такая сделка для нас была неприемлемой. Спустя два дня Могилевич позвонил мне и сказал, что сожалеет о нашем решении, но мы, добавил он, будем жалеть об этом еще сильнее, — Милан Микеш, оперативник венгерской полиции

Затем он сбежал в Россию, точно зная, что Москва его не выдаст. Ловко уходить от преследования правоохранительных органов Могилевичу удавалось в том числе благодаря частой смене фамилий. В разное время он представлялся Телешом, Палагнюком, Суворовым, Саймоном, Макелвичем, Могрильцом, Юдковичем и так далее.

По приблизительным подсчетам, которые проводили сотрудники зарубежных спецслужб, у Могилевича было порядка 17 паспортов. За это он получил новое прозвище — Человек с семью лицами.

К слову, порой фамилии доставались Могилевичу с новыми женитьбами

Так, после смерти в декабре 1994 года жены Каталин новой спутницей жизни предпринимателя стала гражданка Израиля Галина Телеш. Следующей супругой Семена стала жительница поселения Московский Наталья Палагнюк, которая, по некоторым данным, родила мужу дочь (всего у него как минимум четверо детей).

А несколько месяцев спустя Могилевич развелся и вскоре женился на москвичке Наталье Шнайдер. Именно под ее фамилией вместе с новым именем — Сергей — бизнесмен в январе 2008 года попал под уголовное преследование в России.

Несмотря на новые паспортные данные — Семен даже изменил дату рождения с 30 июня на 5 июля — правоохранительные органы вычислили его и обвинили в пособничестве владельцу торговой сети «Арбат Престиж» Владимиру Некрасову. По данным следствия, Могилевич помог бизнесмену уйти от уплаты налогов примерно на 115 миллионов рублей.

Новости о том, что неуловимый бизнесмен, наконец, задержан в России, дошли и до США: американцы потребовали выдать им беглеца, но экстрадиция так и не состоялась.

Нет ясности, поступал ли в МВД запрос из США о выдаче Семена Могилевича, который подозревается американскими правоохранительными органами в крупном мошенничестве, — Анжела Кастуева, бывший представитель Главного управления МВД по ЦФО

Под прицелом ФБР

В СИЗО Могилевич вместе с бизнесменом Некрасовым провели 1,5 года. Все это время они пытались доказать, что их связывают лишь приятельские отношения, а также любовь к антиквариату и живописи. По словам адвоката Могилевича, его подзащитный просто хотел помочь коммерсанту разобраться с актом налоговой проверки сети «Арбат-Престиж».

Однако следователи приняли это за пособничество в преступлении. В июне 2009 года суд вернул дело на доследование, указав прокуратуре на грубые ошибки в обвинительном заключении, а месяц спустя Могилевич и Некрасов вышли на свободу. В апреле 2011 года дело закрыли, а уголовное преследование обоих фигурантов было прекращено.

В 2009-2015 годах Могилевич входил в десятку самых разыскиваемых преступников США. Да и сегодня ФБР не теряет надежды поймать его — причем награда за помощь в поимке бизнесмена со 100 тысяч долларов выросла до 5 миллионов.

Я знаю, что у него есть родственники в США, родные в других странах, где сам Могилевич хотел бы побывать, но не может. Если попробует сделать это, его тут же арестуют, — Томас Фоинтес, бывший сотрудник ФБР

В апреле 2013 года американский журнал Foreign Policy включил Могилевича в рейтинг 500 самых влиятельных людей мира. На сегодняшний день состояние 76-летнего предпринимателя составляет порядка 10-12 миллиардов долларов. При этом где именно находится неуловимый Дон Семен, не может сказать никто.

Семен Могилевич имеет возможность посредством одного телефонного звонка влиять на мировую экономику, — Из сюжета телеканала CNN

Между тем на Западе Могилевича никогда не обвиняли в устранении врагов. Однако одесский криминальный авторитет Леонид Ройтман заявлял, что лично работал на Могилевича и по приказу его босса были убиты сотни людей.

Анна Комиссарова, Владимир Седов

Оригинал материала: “Лента.ру”