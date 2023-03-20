Пепси-кола, джинсы, видеомагнитофоны – названы предметы, которые чаще всего находят при обысках у шпионов и иноагентов

Стал известен список предметов, которые чаще всего обнаруживают у шпионов, диверсантов, иностранных агентов и лиц, попавших под влияние иностранных спецслужб или чужих культур.

Силовики считают, что эти вещи – индикаторы, по которым можно понять, является ли ваш сосед по дому или знакомый предателем или потенциальным западным шпионом.

– Пепси-кола, джинсы, импортный видеомагнетофон, жвачка и плакаты популярных у западной молодёжи рок-звезд: Пола Маккартни, Элвиса Пресли, Эда Салливана… В 88% случаях как минимум один предмет из перечня обнаруживается в ходе обысков, а также в тайниках и на явочных квартирах, – говорится в сообщении силового ведомства.

Отмечается также, что немало дел было возбуждено после того как в приложение «Мой донос» поступали сообщения о громком прослушивании джаза и даже рок-музыки. Находятся и те, кто слушает иностранные радиостанции в позднее время суток вместо сна – подобных лиц можно выявить по частым опозданиям на рабочую смену без признаков похмелья.

—