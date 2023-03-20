Перед закрытием магазина блогер купил все игры для Nintendo

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20.03.2023, 17:00, Разное
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Жирар Халил (он же The Completionist) приобрел все игры из магазинов Wii U и 3DS до того, как Nintendo закроет их. Об этом пишет Kotaku.

В начале 2022 года Nintendo решила закрыть магазины, продававшие игры на эти консоли, из-за низкого спроса. Халил решил, что спасти наследие Wii U можно, купив все игры, которые сейчас есть в магазинах, чтобы убедиться, что они по-прежнему оставались доступны для пользователей.

На реализацию этого плана блоггеру с помощью своих помощников потребовался почти год. За 22 700 долларов он купил 1 547 игр для 3DS (общий объем 1,2 ТБ), а также 866 игр для Wii U (общий объем 267 ГБ). Игры на жестких дисках и консоли Completionist намерен пожертвовать Фонду истории видеоигр (Video Game History Foundation).


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