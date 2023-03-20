Врач Кидалов рассказал, что вызывает потливость ладоней

Максим Кидалов, врач-невролог, определил потные ладони как результат заболеваний нервной и эндокринной систем. Он назвал причины данного состояния Какова причина потливости ладоней.

Кидалов заявил, что соответствующая особенность иногда может быть вызвана физиологическими факторами. В частности, важны генетика и метаболические факторы, влияющие на потоотделение, а также то, как функционирует нервная система. Наиболее частой причиной повышенного потоотделения часто являются эндокринные заболевания. Потные ладони могут также наблюдаться при таких заболеваниях, как инфекционные болезни, проблемы с нервной системой и метаболический синдром.

Повышенная потливость также может появляться от приема лекарств. Такой эффект могут вызвать препараты, применяемые для лечения депрессии и сахарного диабета. По словам специалиста, потные ладони – это признак того, что следует обратиться за консультацией к дерматологу, если проблема сохраняется.

Гипергидроз поддается лечению. Лечением чрезмерной потливости могут заниматься терапевты, хирурги, неврологи и инфекционисты.