«Донос — долг патриота»

Так считают студенты из Архангельска. Они донесли на свою сокурсницу Олесю Кривцову. Девушке пришлось покинуть Россию.

«Привет, это Олеся, и я пишу вам от своего имени в первый раз! Сейчас я нахожусь в Литве и немного не верю, что все это закончилось» — такая запись появилась в телеграм-канале сторонников Олеси Кривцовой вечером 15 марта. Ее сопровождало видео, на котором девушка снимает с ноги электронный браслет.

Чуть позже источник «Новой» подтвердил: студентка, обвинявшаяся по двум уголовным статьям, покинула Россию. Детали побега не раскрываются, последние месяцы Кривцова провела под домашним арестом.

Олеся Кривцова — второкурсница архангельского САФУ (Северный арктический федеральный университет). Против нее возбуждены два уголовных дела: 13 декабря — о дискредитации российской армии, а 26-го — об оправдании терроризма. В основе обоих — посты в соцсетях и закрытом телеграм-чате однокурсников, которые и написали на Олесю донос.

Примечательно, что необходимость написать «куда следует», тоже обсуждалась в студенческом чате, в ходе дискуссии один из студентов заметил: «Донос — долг патриота».

Силовики смогли возбудить дело быстро: к тому времени один протокол за дискредитацию армии на Кривцову уже был, в мае ее оштрафовали на 30 тысяч рублей за расклейку на площади Ленина листовок о том, что в Украине тоже живут ветераны Великой Отечественной.

Кадр из видео

26 декабря утром в квартиру, где 19-летняя студентка жила с мужем, пришли с обыском. Полицейские принесли с собой кувалду. Один из них, как потом рассказывала девушка журналистам, якобы заявил, что «кувалда — привет от ЧВК «Вагнер». Олесю задержали, следствие ходатайствовало об аресте, но суд в нем отказал.

Через несколько дней Кривцову вновь задержали прямо на улице. И вновь потребовали отправить ее в СИЗО. Оказывается, на вторые сутки после предыдущего судебного заседания девушку объявили в розыск из-за того, что ее якобы не нашли в поселке Уемском, где она ранее проживала. При этом ни запрета покидать дом, ни обязательства находиться в Уемском у нее не было. Также следствие утверждало, что на имя Олеси были приобретены несколько железнодорожных билетов в разных направлениях, а тайный свидетель сказал о ее намерении покинуть страну.

Суд, однако, постановил поместить Кривцову под домашний арест. 10 марта его продлили еще на два месяца.

«Мемориал»* признал студентку Олесю Кривцову политзаключенной.

В настоящее время близкие Олеси подтвердили журналистам, что девушка покинула страну. От ее имени в телеграм появился еще один пост: «Прошу следователя Мелехова не проводить обыск в моей квартире, ничего интересного вы там не найдете».

Татьяна Брицкая,

редактор отдела расследований

* Признан властями РФ иностранным агентом и ликвидирован.

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