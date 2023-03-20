 

«Донос — долг патриота»

20.03.2023, 16:57, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Так считают студенты из Архангельска. Они донесли на свою сокурсницу Олесю Кривцову. Девушке пришлось покинуть Россию.

«Привет, это Олеся, и я пишу вам от своего имени в первый раз! Сейчас я нахожусь в Литве и немного не верю, что все это закончилось» — такая запись появилась в телеграм-канале сторонников Олеси Кривцовой вечером 15 марта. Ее сопровождало видео, на котором девушка снимает с ноги электронный браслет.

Чуть позже источник «Новой» подтвердил: студентка, обвинявшаяся по двум уголовным статьям, покинула Россию. Детали побега не раскрываются, последние месяцы Кривцова провела под домашним арестом.

Олеся Кривцова — второкурсница архангельского САФУ (Северный арктический федеральный университет). Против нее возбуждены два уголовных дела: 13 декабря — о дискредитации российской армии, а 26-го — об оправдании терроризма. В основе обоих — посты в соцсетях и закрытом телеграм-чате однокурсников, которые и написали на Олесю донос.

Примечательно, что необходимость написать «куда следует», тоже обсуждалась в студенческом чате, в ходе дискуссии один из студентов заметил: «Донос — долг патриота».

Силовики смогли возбудить дело быстро: к тому времени один протокол за дискредитацию армии на Кривцову уже был, в мае ее оштрафовали на 30 тысяч рублей за расклейку на площади Ленина листовок о том, что в Украине тоже живут ветераны Великой Отечественной.

Кадр из видео

26 декабря утром в квартиру, где 19-летняя студентка жила с мужем, пришли с обыском. Полицейские принесли с собой кувалду. Один из них, как потом рассказывала девушка журналистам, якобы заявил, что «кувалда — привет от ЧВК «Вагнер». Олесю задержали, следствие ходатайствовало об аресте, но суд в нем отказал.

Через несколько дней Кривцову вновь задержали прямо на улице. И вновь потребовали отправить ее в СИЗО. Оказывается, на вторые сутки после предыдущего судебного заседания девушку объявили в розыск из-за того, что ее якобы не нашли в поселке Уемском, где она ранее проживала. При этом ни запрета покидать дом, ни обязательства находиться в Уемском у нее не было. Также следствие утверждало, что на имя Олеси были приобретены несколько железнодорожных билетов в разных направлениях, а тайный свидетель сказал о ее намерении покинуть страну.

Суд, однако, постановил поместить Кривцову под домашний арест. 10 марта его продлили еще на два месяца.

«Мемориал»* признал студентку Олесю Кривцову политзаключенной.

В настоящее время близкие Олеси подтвердили журналистам, что девушка покинула страну. От ее имени в телеграм появился еще один пост: «Прошу следователя Мелехова не проводить обыск в моей квартире, ничего интересного вы там не найдете».

Татьяна Брицкая,
редактор отдела расследований

* Признан властями РФ иностранным агентом и ликвидирован.

Источник: Новая газета


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07.21 / Не просто юбка и не просто шорты, а все сразу: как носить стильный тренд, возвращающийся каждый сезон

12.02.22 / Мнение: О последнем отсчёте… Нам осталось лишь 48 часов?

17.02.22 / Хирург дал рекомендации по предотвращению тромбоза после COVID-19

19.07.22 / Евросоюз включил в санкционные списки детсад из Волгограда

28.09.21 / Миди, рубашка и А-силуэт: пять фасонов платьев, которые великолепно смотрятся осенью

04.12.21 / Прилетело

22.03.22 / Проханов назначен главным редактором «Новой газеты»

21.05.21 / Rakuten и Beyond Next инвестируют $ 1 млн начального финансирования в стартап Secai Marche

21.08.21 / Ошибки, которых следует избегать при ношении джинсов клеш после 40: как выбрать “правильные” штаны

07.02.22 / Кутил на деньги матери, а ее пение называл балаганом: что стало с непутевым сыном Толкуновой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика