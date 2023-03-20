 

Какие женщины привлекают успешных мужчин? Ответила психолог

20.03.2023, 16:48, Разное
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Успешные мужчины ценят в женщинах внутреннее состояние легкости, а также четкое следование своим установкам. Такое мнение выразила психолог Каролина Сафина.

Эксперт отметила, что особой привлекательностью обладают женщины, у которых нет страхов и тяжелых воспоминаний о прошлом. Также успешные мужчины обратят внимание на сильный характер женщины, передает телеканал “360”.


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