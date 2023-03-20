Какие женщины привлекают успешных мужчин? Ответила психолог

Успешные мужчины ценят в женщинах внутреннее состояние легкости, а также четкое следование своим установкам. Такое мнение выразила психолог Каролина Сафина.

Эксперт отметила, что особой привлекательностью обладают женщины, у которых нет страхов и тяжелых воспоминаний о прошлом. Также успешные мужчины обратят внимание на сильный характер женщины, передает телеканал “360”.