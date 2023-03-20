Что носить с джинсами и легинсами: дополняем образ правильно

Джинсы и легинсы – обязательные элементы гардероба каждой модницы. Они универсальны, подходят для особых случаев и повседневных образов, имеют огромный потенциал для комбинирования. Поговорим о том, с чем их сочетать, чтобы оставаться в тренде.

Стеганые куртки

Это еще один универсальный предмет гардероба, не сдающий позиций в модных рейтингах. Наиболее стильно смотрится смелое сочетание кроя. Поэтому носите узкие джинсы или легинсы в обтяжку с широкой курткой.

Интересная вариация – застегнуть куртку исключительно на верхнюю пуговицу. Пример – на главном фото к материалу.

Белая рубашка оверсайз

Классическое сочетание белого верха и темного низа сводит с ума все модные дома в мире. Сочетайте женственность и брутальность, строгие тона и оригинальный крой. Особенно выразительно смотрится рубашка оверсайз, словно похищенная у бойфренда.

Отдавайте предпочтение качественным натуральным тканям. В этом сезоне действует принцип “Лучше меньше нарядов, но из дорогого материала”. Самая трендовая модель джинсов – с высокой посадкой.

Вязаное поло

Универсальное сочетание для любого случая жизни – от прогулки с собакой до судьбоносной встречи с избранником. Разбавьте образ интересными аксессуарами – и вы неотразимы. Самые популярные цвета – кремовый, черный.

Для теплого весеннего вечера выбирайте поло из натуральной шерсти с рукавом 3/4.

Принт полоска

Универсальный предмет одежды, который подойдет и молодым девушкам, и взрослым модницам. Хорошо сочетается с легинсами в черном тоне и пальто-оверсайз в песочных или бежевых оттенках.

Модель свитера выбирайте с учетом особенностей фигуры. Это может быть молодежная вариация оверсайз, маскирующая несовершенства. Или облегающая формы модель для тех, кто уверен в себе.

Это лишь несколько примеров того, с чем можно сочетать джинсы и леггинсы. Используйте советы стилистов и собственный вкус – и готовьтесь принимать комплименты.