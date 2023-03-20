 

Tinder перестанет отображать биологический пол, потому что он «никому не важен, кроме трансфобов»

20.03.2023, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Социальная сеть Tinder объявила, что её транссексуальные пользователи вскоре будут отображаться в анкетах в соответствии со своим новым полом.

Биологический пол (имевшийся при рождении) теперь не будет виден в анкетах, равно как и сам факт транссексуальности.

В компании объяснили это решение тем, что реальное значение имеет только тот гендер, который человек выбрал себе сам. Возможность исключить из выдачи транссексуалов «стимулирует и поощряет трансфобное поведение, дискриминацию, попытки отделить LGBTQ-людей в сепарированную социальную группу».

– Возможность убрать из поисковой выдачи транссексуальных персон, к сожалению, внушала некоторым пользователям мысль, что они могут выбирать партнёров на основании биологического пола, а не реального пола, выбранного человеком, – говорит директор Tinder по равноправию Дженна О’Брайан. – Но это то же самое, как если бы работодателям разрешили отказывать соискателям из-за их цвета кожи. Это абсолютно недопустимо.

Нововведения вступят в силу в США в течение апреля, а в июле, после того как прогрессивный эксперимент будет признан удачным, его распространят и на остальные страны.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.11.21 / Скандалы: Хищение попало под видеонаблюдение

25.10.22 / Большой фестиваль мультфильмов в Москве начнется 27 октября

04.01.22 / Больше, чем жизнь

27.05.22 / Россия все присоединит?

15.12.21 / Что лучше не дарить женщинам – подскажет гороскоп: худшие подарки для представительниц разных знаков зодиака

15.12.22 / Ультиматум Кремля: или Грайнер, или никто

13.01.22 / Прохор Шаляпин посвятил трогательные сроки покойной супруге

24.11.21 / Скандалы: Платон не друг

18.01.22 / Мнение: Microsoft купила Activision Blizzard за 70 млрд. долларов

31.05.21 / Акцентный аксессуар и фэшн-тренд лета: как носить много колец на одной руке (советы по стилю)

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика