Tinder перестанет отображать биологический пол, потому что он «никому не важен, кроме трансфобов»

Социальная сеть Tinder объявила, что её транссексуальные пользователи вскоре будут отображаться в анкетах в соответствии со своим новым полом.

Биологический пол (имевшийся при рождении) теперь не будет виден в анкетах, равно как и сам факт транссексуальности.

В компании объяснили это решение тем, что реальное значение имеет только тот гендер, который человек выбрал себе сам. Возможность исключить из выдачи транссексуалов «стимулирует и поощряет трансфобное поведение, дискриминацию, попытки отделить LGBTQ-людей в сепарированную социальную группу».

– Возможность убрать из поисковой выдачи транссексуальных персон, к сожалению, внушала некоторым пользователям мысль, что они могут выбирать партнёров на основании биологического пола, а не реального пола, выбранного человеком, – говорит директор Tinder по равноправию Дженна О’Брайан. – Но это то же самое, как если бы работодателям разрешили отказывать соискателям из-за их цвета кожи. Это абсолютно недопустимо.

Нововведения вступят в силу в США в течение апреля, а в июле, после того как прогрессивный эксперимент будет признан удачным, его распространят и на остальные страны.

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