Диетолог Пономарева: Зеленый чай помогает уменьшить количество жира на животе

Зеленый чай может помочь сжигать жир в области живота. Такого мнения придерживается диетолог Василиса Пономарева.

Висцеральный жир, который спрятан глубоко в животе, может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как диабет и болезни сердца. От него нужно избавляться Не существует волшебной пули, когда речь идет о диете. Один напиток может казаться особенно эффективным сам по себе. Трудно отказаться от старых привычек, поэтому ваша чашка чая не будет под угрозой.

Зеленый чай может стать хорошей заменой обычному кофе. Он может помочь уменьшить количество висцерального жира. Исследование показывает, что эта комбинация чаев может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Исследователи решили провести эксперимент с антиоксидантами зеленого чая на людях.

На протяжении всего тестирования участники придерживались своей обычной диеты и образа жизни. Группа антиоксидантов, известная как полифенолы, содержится в зеленом чае и может составлять 30 процентов от сухого веса. В основном это флаванолы, также известные как катехины.

Было проведено много исследований катехинов, которые показали, что в растительных продуктах могут быть некоторые хитрости для снижения веса. Зеленый чай содержит катехины, а также кофеин. Этот стимулятор, как известно, помогает сжигать жир и повышает энергию. Было обнаружено, что у тех, кто потреблял больше катехинов, наблюдалось большее снижение количества висцерального жира. Исследование также показало, что горячие напитки со временем уменьшают упрямый жир на животе.

Кроме того, катехины снижают систолическое кровяное давление (которое является предвестником сердечных заболеваний) и уровень “плохого” холестерина. Эти положительные эффекты наблюдались даже тогда, когда участники эксперимента вели обычный образ жизни.