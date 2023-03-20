 

В РФ продлили срок действия водительских прав, истекших в 2022 и 2023 годах

20.03.2023, 15:30, Разное
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Действие водительских прав, срок действия которых истек или должен был истечь в 2023 году, было автоматически продлено на три года. Как пишет РИА “Новости”, об этом заявил Владимир Колокольцев, глава МВД России.

Министр на расширенной коллегии ведомства заявил, что все российские водительские удостоверения действительны еще 3 года. По данным “Коммерсанта”, в 2022 году гражданами РФ было выдано почти 180 000 прав на вождение за границей. Это почти в два раза больше, чем было выдано год назад.

Также отмечается, что 1,35 млн россиян получили водительские удостоверения в 2022 году через экзамены в ГИБДД. Это примерно на 12% больше, чем в 2021 году.


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