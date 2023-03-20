Рост Юрий. «Третьим будешь. Разговоры в конюшне»

В новой книге Юрия Михайловича Роста собраны его беседы с выдающимися современниками. Это разговоры по существу — профессии, биографии, характера, судьбы. Здесь каждый на своем месте.

Елена Боннэр, Борис Жутовский, Отар Иосилиани, Марина Неелова, Олег Табаков, Татьяна Тарасова — всего 25 созидателей, каждый из которых возвел свой дворец в живописи, литературе, театре, кино, спорте, медицине.

📕Сейчас, когда есть соблазн кричать, что вся наша история зло, а культура не стоила выеденного яйца, книга Роста — это книга сопротивления очередному бездумному поветрию. Купить книгу с автографом автора можно в онлайн-магазине «Новой»

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