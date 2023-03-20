 

Рост Юрий. «Третьим будешь. Разговоры в конюшне»

20.03.2023, 15:27, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В новой книге Юрия Михайловича Роста собраны его беседы с выдающимися современниками. Это разговоры по существу — профессии, биографии, характера, судьбы. Здесь каждый на своем месте.

Елена Боннэр, Борис Жутовский, Отар Иосилиани, Марина Неелова, Олег Табаков, Татьяна Тарасова — всего 25 созидателей, каждый из которых возвел свой дворец в живописи, литературе, театре, кино, спорте, медицине.

📕Сейчас, когда есть соблазн кричать, что вся наша история зло, а культура не стоила выеденного яйца, книга Роста — это книга сопротивления очередному бездумному поветрию. Купить книгу с автографом автора можно в онлайн-магазине «Новой»

Источник: Новая газета


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.05.21 / Московские жилищные конторы перестанут принимать на работу дворников без высшего образования

17.10.22 / Скандалы: Экс-глава «МегаФона» купит «Авито»

21.12.21 / Мнение: Военное положение?

12.09.22 / Актриса Надежда Ангарская назвала причины развода с безработным мужем

20.05.21 / Как визуально увеличить объем волос: 5 манипуляций с шевелюрой

25.07.22 / В павильонах “Здоровая Москва” прошли обследование 220 тысяч человек

22.09.22 / В составных названиях населённых пунктов с заглавной буквы будут писать только первое слово

04.11.22 / “Уродливо”: Убитого раком раздувшегося Баскова обмыли до кончиков ногтей

23.01.23 / Власти Буркина-Фасо хотят заменить французских солдат сближением с Россией

10.10.21 / Из-за роста цен на газ семье из Штутгарта пришлось отказаться от покупки Porsche

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика