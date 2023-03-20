 

Пригожин: Власти Кубани не будут препятствовать захоронению погибших наемников ЧВК “Вагнер”

20.03.2023, 15:18, Разное
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Запрет погребения восьми бойцов ЧВК “Вагнер” в станице Бакинской вызвал серьезный общественный резонанс. По словам Пригожина, представитель “музыкантов” решил этот вопрос на встрече с администрацией Краснодарского края.

“Сегодня представитель ЧВК “Вагнер” был приглашен к губернатору Краснодарского края Вениамину Ивановичу Кондратьеву, где ему было сообщено, что никаких препятствий для захоронений бойцов ЧВК “Вагнер” впредь не будет”, — заявил Пригожин в аудиокомментарии, опубликованном пресс-службой компании “Конкорд”.

Несмотря на запрет захоронения “музыкантов”, в станице Бакинской все же состоялись похороны бойцов. На траурное мероприятие пришли сотни неравнодушных жителей. Каждый из них говорил теплые слова в адрес героев, которые погибли за Родину.


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