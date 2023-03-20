Скандалы: Криптовойны

Изнурительный медвежий тренд рынка криптовалют ушел вместе с 2022 годом

Но его рост и доверие к индустрии подрывают те, кто гарантировал клиентам безопасность инвестиций, — криптобиржи. Их банкротства на протяжении минувшего года обнажили реальность, в которую восторженные криптоэнтузиасты отказывались верить, — активы площадок обеспечивались только громкими обещаниями, а показные аудиты оказались надувательством. На останки колоссов индустрии закономерно слетелись регуляторы и начали раскручивать маховик ограничений на крипторынке.

Пожалуй, единственные, кто отказывается до конца верить в происходящее, — это инвесторы, которые сохраняют надежду на возврат хотя бы части своих денег.

Прошлый год оказался страшным сном для инвесторов и всего рынка криптовалют. Второй квартал аналитики называют худшим за всю его историю. Достигнув исторических максимумов в ноябре 2021 года, ведущие криптовалюты — биткоин и Ethereum — корректировались в течение всего 2022‑го, просев с пика на 62,2% и 67,4% соответственно. Некоторые монеты и вовсе за год потеряли около 90% капитализации, и, что интересно, ими оказались некогда популярные активы — Flow, Solana, Fantom, Axie Infinity, Sandbox, Gala и другие. Общая капитализация крипторынка за год рухнула с $2,2 трлн до $810 млрд.

Настроения инвесторов на этом фоне были более чем упадочные. Крипторынок получал удары со всех сторон — последствия конфликта в Украине, рост инфляции и ужесточение монетарной политики в США, банкротство крупных криптосервисов, хакерские атаки и снижение активности инвестфондов, растерявших на кризисе за год почти $125 млрд.

Причем проблемы на крипторынке начались в первый месяц прошлого года, аккурат перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США. Аналитики паниковали из-за возможного повышения ключевой ставки на фоне роста инфляции. Первая и самая популярная криптовалюта, биткоин, на январской панике подешевела почти вдвое, до $33 тыс. Но это было только первым сотрясением перед сходом огромной лавины.

Перезагрузка индустрии

Триггером для падения крипторынка стал майский крах стейблкоина TerraUSD (UST) от компании Terraform Labs. UST — алгоритмическая монета, привязанная к доллару. Поддерживать постоянную привязку к валюте ей помогал токен LUNA. Его сжигали или разблокировали для восстановления ценового паритета. Спрос на Terra повышали за счет своей платформы криптокредитования Anchor, в которой незадолго до краха впервые уменьшили ставку по депозитам до чуть ниже 18%. Это испугало инвесторов, и они начали массово выводить активы.

Руководство Terraform Labs во главе с До Квоном набрало кредиты более чем на миллиард долларов для спасения UST, но это не помогло — Terra окончательно потеряла привязку к валюте, а сообщество в июне начало сравнивать UST с криптопирамидой и требовать возместить им покупательную стоимость токенов. Ситуация привлекла внимание регуляторов Южной Кореи: для расследования краха Terra власти страны даже воссоздали специальную межведомственную группу, работавшую ранее под названием «мрачные жнецы», и начали проверять сотрудников Terraform Labs.

До Квон утверждал, что он не мошенник, а вывод из Terra перед крахом более $2,7 млрд — не его рук дело. Он уверял, что сотрудничает со следствием, но почему-то не раскрывал свое местоположение. Также До Квон заявлял, что закрытие южнокорейских офисов актива всего за несколько дней до краха — всего лишь совпадение. Впрочем, Интерпол уже выдал «красное уведомление» о его задержании и, по данным Bloomberg, подал запрос властям Сербии, где предположительно тот скрывается.

Один из сотрудников, работавших на Terra, заявлял, что уже в 2019 году механизм токена «был неисправен», писало южнокорейское агентство JTBC. Уже после краха игроки рынка сравнивали UST с «карточным домиком», который мог рухнуть в любой момент. А все потому, что продукт был изначально плохо спроектирован. При этом многие специалисты индустрии понимали, что запуск проекта с самого начала был плохой идеей и До Квон знал об этом, но публично озвучить риски не решился. Ведь он уже выходил сухим из воды после провала своего предыдущего стейблкоина Basis Cash, над которым работал под псевдонимом.

После снятия лапши с ушей пользователи начали плодить слухи о серых кардиналах, виновных в смерти гиганта. В список подозреваемых, помимо До Квона, попали крупные инвесткомпании BlackRock и Citadel. Они якобы обманули Квона, предложив ему купить большую партию биткоинов со скидкой за UST, а после сбросили все стейблкоины, обвалив рынок. Компании это отрицают, как и крупнейшие криптобиржи, включая Binance и FTX, — их винят в резком снятии рухнувшего стейблкоина с торгов и вызове этим еще большей паники. По данным Elliptic, инвесторы из-за краха Terra потеряли около $42 млрд.

Принцип домино

Крушение Terra было настолько громким, что мировые СМИ заговорили об исчезновении алгоритмических стейблкоинов как класса. Журналисты сравнили коллапс проекта До Квона с ипотечным кризисом 2008 года в США. Ведь в его эпицентре оказались низкокачественные закладные, которые продавались как новые ценные бумаги с высокими кредитными рейтингами. Так или иначе, к бурному шторму привело комбо из жадности и незрелости технологий, затмивших здравый смысл в погоне за быстрыми деньгами.

Для регуляторов ситуация с Terra стала красной тряпкой. Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) США сравнила криптовалюты с лотерейными билетами и отметила, что крах UST лишний раз доказал возрождение «теневого» банкинга. В Управлении контролера денежного обращения американского Минфина предложили приравнять эмитентов стейблкоинов к депозитарным учреждениям, которые обязаны страховать свои вклады.

Рынок чувствовал, что крах Terra — только начало. За UST летом минувшего года вскрылись нарывы и его крупнейших держателей — одного из популярных сервисов криптокредитования Celsius и криптовалютный хедж-фонд Three Arrows Capital (3AC). Любопытно, что и высоколиквидные активы Celsius, о которых заявлял один из основателей платформы Алекс Машинский, оказались бутафорией. В Генпрокуратуре Нью-Йорка заявили, что он неоднократно обманывал инвесторов рассказами о безопасности платформы и скрывал ее проблемы с ликвидностью. Машинский, как, вероятно, и До Квон, не постеснялся прибрать к рукам $10 млн до начала кризиса в компании. Эта сумма почти незаметна на фоне найденной «дыры» в балансе Celsius — почти $3 млрд.

Инвестиции 3AC в UST, а это около $200 млн, после банкротства Terra полностью обесценились. Для спасения ситуации в июне компания взяла у криптоброкера Voyager взаймы криптовалюту на $323,4 млн. 3AC просрочила выплату, а после и проигнорировала требование полного погашения всего кредита. Это поставило Voyager в совершенно безвыходное положение и вынудило приостановить торги. 3AC и Voyager с разницей в три дня подали заявления о банкротстве.

После этого началась охота на ведьм. До Квон и соучредители 3AC Су Чжу и Кайл Дэвис в декабре единогласно назвали виновным в своих неудачах основателя криптотрейдера Alameda и его «дочки» криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. По их словам, он специально манипулировал рынком и сливал огромные объемы UST и LUNA, зная, что удар от этого придется и на 3AC. В январе Су Чжу окончательно сформулировал мотивы Бэнкмана Фрида: FTX и его подельник, криптовалютный конгломерат Digital Currency Group, были неплатежеспособны, оттого и искали больше депозитов для пережидания кризиса. И атака на 3AC позволила им перенаправить деньги инвесторов в собственные кошельки.

До конца 2022 года обанкротились криптокредитор Vauld, державший в UST $28 млн, и майнинговая компания Core Scientific, на чью долю приходится около 10% вычислительной мощности биткоинов.

Криптоколосс на глиняных ногах

Если слова Су Чжу правда, то после массовых банкротств на криптовалютном небосклоне остались два супергиганта и самых богатых криптомиллиардера — основатели Binance и FTX Чанпэн Чжао и Сэм Бэнкман-Фрид. Они не всегда были соперниками — при запуске FTX ее конкурент даже был одним из первых ее крупных инвесторов.

Они оба следили за волнениями на рынке, давали советы и пытались спасти утопающих деньгами. Осмелевший за время кризиса Бэнкман-Фрид решил усилить свое «политическое» влияние, которое он целенаправленно наращивал в предыдущие годы. Ведь его бизнес-империю уже характеризовало стремление «помогать» проблемным компаниям даже себе в ущерб. Бэнкман-Фрид скидывал миллиарды долларов на стартапы, поглощал конкурентов, раздавал огромные кредиты всем подряд и активно заигрывал с политиками, доказывая необходимость регулирования криптомира.

Первый удар по основателю FTX в ноябре нанесли аналитики Coinbase. Они утверждали, что около 40% активов Alameda (личный хедж-фонд Бэнкмана-Фрида) приходится на токены FTT, выпускаемые его же биржей FTX. Второй удар пришел от конкурента — после публикации расследования Чанпэн Чжао заявил, что Binance продаст все FTT. Это привело к обвалу токена биржи, а Бэнкман-Фрид начал бегать по всему рынку за кредитами в обмен на долю в компании. «Кот в мешке» никого не заинтересовал, кроме Чжао, с которым они заключили предварительную договоренность о поглощении. Позже Чжао заявил, что результаты непродолжительной проверки состояния дел в FTX были настолько ужасными, что к детищу Бэнкмана-Фрида лучше было бы не прикасаться.

В нокаут FTX отправил хакер, сумевший вывести более $400 млн с кошельков биржи. Последовавшее за этим банкротство FTX затронуло 25–40% инвестструктур рынка, подсчитали эксперты Crypto Fund Research. То есть речь идет о 7–12% активов под управлением фондов. Сама FTX и связанные с ней компании оказались должны 50 крупнейшим кредиторам более $3 млрд.

Победитель забирает все

Крах империи Бэнкмана-Фрида стал одним из крупнейших потрясений в истории криптоиндустрии, затмевающий даже кризис Terra. Инвесторы, эксперты и даже Палата представителей США небеспочвенно подозревают Чжао во внезапном коллапсе конкурента. Не исключено, что Binance могла получить доступ ко внутренним документам через «своих» людей в FTX и с их помощью «слить» данные Coindesk, соглашается Ани Асланян, член экспертного совета комитета Госдумы по экономической политике и основатель telegram-канала «Все о блокчейн, мозге и Web 3.0 в России и мире».

Однако в защиту Binance говорят последствия краха FTX, которые Чжао «не мог не оценить», отмечает президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин. Он добавил, что Бэнкман-Фрид и сам немало сделал для того, чтобы крах его биржи был неизбежен. И это несмотря на связь семьи Бэнкмана-Фрида и его самого с Демократической партией США — основатель FTX был ее вторым по величине донором. Сейчас обвиняемому в восьми уголовных преступлениях Бэнкману-Фриду грозит более 100 лет тюрьмы.

Теперь Binance кажется последним выжившим в кризисе игроком с половиной доли рынка среди централизованных площадок. И минувший год многому научил Чжао, но говорить сейчас о сверхстабильности его биржи не приходится. До сих пор неизвестно, где находится штаб-квартира компании. Состояние неопределенности уже ударило по кошельку Binance — власти Нидерландов оштрафовали биржу на €3 млрд за предложения услуг без разрешения местных регуляторов.

Особое внимание Binance уделяют и власти США, которые обвиняли площадку в нарушении санкций против Ирана — компания помогала торговать криптовалютой местным компаниям. Шлейф в виде претензий за отмывание денег и финансирование терроризма — давняя проблема Binance. Дополнительной болью летом стали утверждения, что в том числе с помощью Binance наркошопы и хакеры отмыли криптовалюту на $2,35 млрд. А в январе Binance назвали одним из главных контрагентов криптообменника Bitzlato. По данным СМИ, площадка обработала для подозреваемого в «отмыве» обменника биткоин-транзакции почти на $346.

Чжао уверяет сообщество, что активы у Binance живые и остановка выплат, как было у FTX, невозможна. Всем своим видом он пытается доказать, что Binance не похожа на почившего конкурента, но это не отменяет возможных проблем с ликвидностью. На это намекают попытки биржи провести свой качественный аудит. Результатом стало лишь письмо аудиторов на пяти страницах с тремя числами по остаткам на счетах и собственными резервами биткоина. Активы Binance, как и ее штаб-квартира, покрыты тайной. Но если что-то произойдет с крупнейшей криптобиржей, то, вероятно, на всей индустрии можно ставить крест.

Русская рулетка

К слову, регуляторы только и ждали момента для перехода к решительному штурму индустрии. Дошло до того, что в Сенате США допустили возможность полного запрета криптовалют в стране, а комиссия по ценным бумагам и биржам США назвала регулирование криптовалют приоритетом работы в 2023 году. Эту позицию разделяют увеличившие штат для усиления надзора за криптомиром власти Гонконга и Минфин Великобритании, который уже подготовил планы по регулированию. Аналогичные решения приняли в Южной Корее, Японии, на Филиппинах, в Австралии, странах ЕС и других государствах.

Для того чтобы смягчить напор регуляторов, индустрии следует отбросить споры с властями и разобраться со своими подковерными играми. Безответственный разброс деньгами инвесторов, непрозрачность, безумная кадровая политика и не менее экстравагантные подходы к рискам стали камнем преткновения на пути к доверию всего криптосообщества.

Игра некогда процветающих компаний и их основателей в русскую рулетку с волатильностью приводит к неизбежной победе последней. И тогда обнуляются многомиллиардные цифровые запасы, а участники криптоиндустрии превращаются в «кучку идиотов», как деликатно называл их глава Galaxy Digital Майк Новограц.

В бесконечных ссорах криптобирж и других сервисов друг с другом, слащаво нахлобучивающих инвесторов через обещания безопасности и быстрого заработка, теряются идеи создателя биткоина и прародителя всей индустрии Сатоси Накамото. Он еще в 2008 году в своем манифесте назвал криптовалюту — системой электронных денег, которой не нужны посредники и «где никому не стоит верить на слово».

Основатель Bits.media Иван Тихонов уверен, что криптобиржи и криптотрейдеры как централизованные сервисы-посредники к идеям Накамото изначально отношения не имели. А те, кто доверяет таким компаниям, сами выбирают отход от принципов ради удобства. И ради рисков, которые растворяются в словах о гарантиях. Ситуация с FTX приведет все централизованные биржи к краху, уверена Ани Асланян. По ее словам, криптомир идет в сторону децентрализованных сервисов, где не нужны посредники. И это подтверждает растущий спрос на «холодные» кошельки — специальные устройства для хранения криптовалют, доступ к которым имеет только владелец.

Как бы то ни было, криптоиндустрия сегодня проходит очередной болезненный этап взросления. Крипторынок из раза в раз переходит к бычьей фазе лишь благодаря энтузиастам, верящим, как и Накамото, в технологию вопреки. Вопреки собственным потерям, осуждению скептиков и мошенникам, расплодившимся с тараканьей скоростью. И именно энтузиасты могут помочь крипторынку очиститься от жуликов разного масштаба. Ведь тех, кто во главу угла ставит только капитал, позабыв про ценности, вытесняет любой рынок. А в криптомире замещение может произойти намного быстрее, потому что именно в этой среде впервые в истории человечества удалось автоматизировать понятие «доверие». Энтузиасты будут биться за технологию до последнего. И остается надеяться, что их вера даст крипторынку еще один шанс.

Алина Чупанова

Оригинал материала: “Компания”