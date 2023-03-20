Если окрашивание не удалось: медовая маска, оттеночный шампунь и еще несколько способов улучшить цвет без вреда для волос

Каждая женщина, которая любит менять цвет волос, хотя бы раз сталкивалась с разочарованием после окрашивания. Либо цвет был неверно передан на коробке, либо мастер в салоне оказался недостаточно опытным или неправильно понял, какой оттенок требуется, либо просто результат не нравится, потому что не подходит к прическе и лицу. Первое, что хочется сделать, – это как можно скорее переделать неудачное окрашивание. Но слишком быстрое перекрашивание может нанести серьезный вред волосам, поэтому лучше попробовать исправить ошибку более безопасными способами.

Тонер

Независимо от того, делали вы окрашивание дома или в салоне, первое, что стоит попробовать, – добавление тонера. Иногда желтый блонд или оранжево-коричневый цвет можно исправить с помощью простой химической обработки, которая наносит меньше вреда, чем краска для волос, и таким образом может минимизировать вред от неудачного окрашивания.

Тонер добавляет пигменты к прядям, изменяя оттенок волос. Это может помочь подчеркнуть определенные цвета или уменьшить проявление слишком ярких оранжевых и желтых тонов. Некоторые тонеры можно добавлять в шампуни и кондиционеры, хотя обычно это самостоятельный гель. Парикмахеры советуют наносить тонеры на влажные волосы, равномерно распределяя по всей длине.

Горячая вода

Неспроста после окрашивания не рекомендуется мыть голову на протяжении нескольких дней. Это нужно, чтобы химические вещества краски, которые меняют цвет, как следует зафиксировались во внутреннем слое волос. Логично, что нарушение этого правила поможет вымыть цвет – не полностью, конечно, но, возможно, став менее ярким, он станет более приемлемым. В сочетании с правильным шампунем горячий душ может оказаться единственным средством, которое даст вам желаемый цвет без вреда для волос.

Фиолетовый или синий оттеночный шампунь

В то время как тонер – лучший способ избавиться от оранжевых или желтых тонов, использование фиолетового или синего шампуня часто проще, дешевле и на 100% безвредно.

При нейтрализации определенных оттенков учитывайте цветовой круг. Чтобы избавиться от оранжевых тонов, вам понадобится синий шампунь. Для желтых волос лучше выбрать фиолетовый. Эти шампуни можно использовать более одного раза, но обычно рекомендуется использовать их еженедельно, чтобы ваши волосы не стали слишком пигментированными в противоположном направлении.

Фиолетовый шампунь имеет тенденцию оставлять серебристый оттенок, если его использовать слишком долго, поэтому придерживайтесь рекомендаций. Тем не менее, осветляющий шампунь легко сможет исправить и это.

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Красный или зеленый оттеночный шампунь

Если вы покрасили волосы в неудачный рыжий цвет, красный шампунь может стать простым и безвредным решением. На самом деле даже если вы неудачно покрасились в брюнетку, ситуация может быть исправлена с помощью придания цвету яркости, чему тоже поспособствует красный оттеночный шампунь. Этот тип шампуня хорошо держать под рукой, если вам в принципе нравятся рыжие или темно-красные волосы, так как даже хороший цвет волос со временем тускнеет. Многие виды таких шампуней безопасны для использования каждый раз, когда вы моете волосы, и их можно сочетать с красными кондиционерами.

Конечно, не всем нравятся красные оттенки. Если ваши волосы стали более красными, чем вы надеялись, подумайте о том, чтобы нейтрализовать их с помощью зеленого шампуня. Но помните, с уклоном в светлый цвет лучше использовать голубой оттенок, а не зеленый, так как белые волосы при выгорании становятся зеленоватыми сами по себе, без какого-либо шампуня.

Кондиционер глубокого действия

Как и шампунь с горячей водой, кондиционер глубокого действия может вымыть свежую краску. Важное отличие от обычного кондиционера заключается в том, что он впитывается в волосы, глубже проникая в стержень волоса. После использования краски для кутикулы остаются открытыми в течение нескольких дней. Это облегчает удаление части красителя с помощью кондиционера. Имейте в виду, что некоторые кондиционеры, даже глубокого действия, разработаны так, чтобы не выводить краску – такое средство не поможет достичь желаемой цели.

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Нанесите кондиционер глубокого действия во время теплого душа и используйте расческу, чтобы равномерно распределить продукт. Дайте настояться не менее 10 минут или в соответствии с указаниями на бутылке. Сначала промойте волосы, наклонив голову назад, а затем еще раз, наклонившись вперед, чтобы вода достигла затылка для равномерного и тщательного нанесения.

Сухой оттеночный шампунь

Сухой шампунь обычно используется для освежения волос между мытьем, так как он поглощает жир и восстанавливает объем. Однако когда вы понимаете, что вам не нравится ваш новый цвет волос, вы можете использовать оттеночный сухой шампунь более светлого или более темного оттенка для временного исправления.

Большинство сухих шампуней безопасны для волос, но лучше избегать ежедневного использования продукта. Попробуйте наносить его через день и между мытьем головы. Возможно, вы привыкнете к новому цвету, когда он слегка смоется и выцветет.

Кстати, сухой шампунь коричневого оттенка можно сделать своими руками – просто смешайте пищевую соду с какао-порошком в пропорции 1:1.

Специальное средство для удаления цвета

Иногда действительно плохое окрашивание требует целевого продукта. Если это ваш случай, выберите как можно более безопасное средство для удаления краски. Полностью безопасного смывателя не существует, но мягкое, увлажняющее средство без отбеливателей и аммиака поможет с минимальным риском. Даже если после смывания волосы будут казаться сухими, они не будут сильно повреждены.

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Помните, что это средство не сможет вернуть естественный оттенок обесцвеченным волосам, а лишь смоет до состояния обесцвечения (в лучшем случае, так как может появиться совсем неожиданный оттенок, избавиться от которого будет еще сложнее).

Яблочный уксус

Яблочный уксус с древнейших времен был известным средством для осветления волос. Он может помочь слегка изменить оттенок к более светлому, и не только не навредит волосам, а, наоборот, еще и принесет им пользу.

Используйте пульверизатор, чтобы равномерно распределить уксус, и дайте ему постоять хотя бы несколько минут, прежде чем смыть. Вы не увидите кардинальных изменений, но, возможно, легкое изменение оттенка полностью изменит ваше отношение к окрашиванию, а если нет – вы ничем не рискуете и никак не навредите своим локонам.

Мед

Еще одно натуральное средство, осветляющее волосы, – мед. Далеко не все знают, что в нем содержится естественная перекись водорода, которая лежит в основе любого осветления волос, но в таком виде и такой концентрации навредить волосам она не сможет. Смешайте часть меда с четырьмя частями дистиллированной воды, нанесите по всей длине волос и смойте через некоторое время. Как и уксус, мед лишь немного осветлит локоны, но при этом еще и немного полечит повреждения, укрепит локоны и уменьшит их ломкость. Обязательно используйте именно дистиллированную воду, так как минералы из водопроводной воды могут нейтрализовать действие медовой перекиси.

Ни в коем случае не используйте это средство, если у вас аллергия на мед, или если вы вообще являетесь аллергиком, но не уверены, будет реакция на мед или нет.

Кофе

Еще одно полезное оттеночное средство для волос, которое легко найти на кухне, – кофе. Сделав волосы примерно на половину оттенка (или меньше) темнее, кофейная маска не навредит локонам, а укрепит их, уменьшит пушистость и придаст блеск.

Сделайте эспрессо или просто заварите кофе в два раза крепче, чем обычно. Погружайте волосы в емкость с кофе или просто вылейте на голову чашку, когда будете в душе. Дайте напитку впитаться в пряди в течение минимум 20 минут.

Если вы не хотите возиться с заваренным кофе, вы можете смешать чайную ложку охлажденной кофейной гущи с любым кондиционером. Нанесите смесь после мытья шампунем и оставьте на пять минут.

Частичное перекрашивание

Если ни один из этих методов не поможет или не является подходящим, перекрашивание лишь части волос все равно будет более безопасным, чем новое полное окрашивание. Если проблема заключается в неудачном окрашивании корней, подкорректируйте только их.

Если же проблема в цвете всей длины волос, прежде, чем полностью перекрашивать их, попробуйте добавить блики другого оттенка. Это удивительно, но даже небольшое вкрапление нового цвета может кардинально изменить ваш взгляд на неудавшуюся прическу.