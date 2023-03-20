Следственный комитет России возбудил уголовное дело против судей Международного уголовного суда

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмад Хана (Karim Ahmad Khan), судей Международного уголовного суда Томоко Аканэ (Tomoko Akane), Розарио Сальваторе Айталы (Rosario Salvatore Aitala) и Серхио Херардо Угальде Годинеса (Sergio Gerardo Ugalde Godinez).

22.02.2023 прокурор Международного уголовного суда Карим Ахмад Хан (Karim Ahmad Khan) в рамках уголовного расследования направил ходатайство в Палату предварительного производства II Международного уголовного суда для получения ордера на арест граждан Российской Федерации, сообщали в СК РФ.

На основании данного ходатайства вышеназванные судьи Международного уголовного суда вынесли незаконные решения об аресте Президента Российской Федерациии Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка (правильно – граждан РФ Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой) .

Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется.

В соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой от 14.12.1973, главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств.

Отметим, в апреле 2022 года СК РФ рассматривал возможность возбуждения уголовного дела против действующего президента Украины (то есть – в России так можно).

– Председатель СК Александр Бастрыкин поручил изучить данные, озвученные в интервью В. Зеленского, опубликованном в одном из западных СМИ, о подготовке Украины к войне с Россией. Следствие проанализирует указанную публикацию и сопутствующие ей действия на предмет наличия в них признаков уголовно наказуемого деяния, – тогда заявили в СК. При этом отметили, что при подтверждении этих сведений будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту планирования и подготовки агрессивной войны.

В действиях прокурора Международного уголовного суда содержатся признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК РФ – привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений, считают российские следователи.

В действиях судей Международного уголовного суда содержатся признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК РФ – заведомо незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений.

Напомним, на прошлой неделе палата предварительного производства II Международного уголовного суда («МУС» или «Суд») выдала ордера на арест двух лиц в контексте ситуации в Украине: г-на Владимира Владимировича Путина и г-жи Марии Алексеевны. Львова-Белова.

Г-н Владимир Владимирович Путин, родившийся 7 октября 1952 года, Президент Российской Федерации, предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации. Федерации (согласно статьям 8(2)(a)(vii) и 8(2)(b)(viii) Римского статута). Преступления предположительно были совершены на оккупированной территории Украины как минимум с 24 февраля 2022 года. Имеются разумные основания полагать, что г-н Путин несет индивидуальную уголовную ответственность за вышеуказанные преступления, (i) за совершение деяний непосредственно, совместно с другими лицами и/или через других лиц (статья 25(3)(а) Римского статута) и (ii) за его неспособность должным образом контролировать гражданских и военных подчиненных, совершивших действия,

Г-жа Мария Алексеевна Львова-Белова, 25 октября 1984 года рождения, Уполномоченный по правам ребенка при Президенте Российской Федерации, предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконное перемещение населения. (детей) из оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию (согласно статьям 8(2)(а)(vii) и 8(2)(b)(viii) Римского статута). Преступления предположительно были совершены на оккупированной территории Украины как минимум с 24 февраля 2022 года. Имеются разумные основания полагать, что г-жа Львова-Белова несет индивидуальную уголовную ответственность за указанные преступления, за совершение деяний непосредственно, совместно с другими лицами и/или через другие (статья 25(3)(а) Римского статута).

Палата предварительного производства II посчитала на основании заявления обвинения от 22 февраля 2023 года, что есть разумные основания полагать, что каждый подозреваемый несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения и незаконного перемещения населения с оккупированных территорий Украины. в Российскую Федерацию, в ущерб украинским детям.

Палата сочла, что ордера являются секретными для защиты потерпевших и свидетелей, а также для обеспечения безопасности расследования. Тем не менее, помня о том, что поведение, рассматриваемое в настоящей ситуации, предположительно продолжается, и что информирование общественности об ордерах может способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений, Палата сочла, что в интересах правосудия уполномочить Секретариат публично раскрывать наличие ордеров, имена подозреваемых, преступления, в отношении которых выданы ордера, и способы ответственности, установленные Палатой.

Вышеупомянутые ордера на арест были выданы на основании заявлений, поданных прокуратурой 22 февраля 2023 года.

Отметим, международный уголовный суд (МУС), юрисдикция которого тщательно сформулирована в Римском статуте, является первым постоянным международным судом, созданным на договорной основе для содействия прекращению безнаказанности за многочисленные тяжкие преступления, совершенные в XXI веке. МУС является самостоятельным по отношению к Организации Объединенных Наций международным органом. Местопребыванием Суда является Гаага, Нидерланды.