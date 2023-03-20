 

Исправлена уязвимость в Google Pixel, восстанавливающая закрашенные данные на фото

20.03.2023, 14:03, Разное
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Google исправила уязвимость CVE-202321036 в телефонах Pixel, которая позволяла пользователям восстанавливать данные, “закрашенные” на фотографиях. Об этом сообщило издание The Verge.

Уязвимость была найдена во встроенной разметке Pixels, которая может использоваться для скрытия личной информации на фотографиях, например, для “размытия” номера паспорта. Уязвимость, известная как “Acropocalypse”, позволяла хакерам восстановить часть скриншота обратно в исходный формат PNG.

Таким образом преступник мог узнать полное имя жертвы и детали ее банковского счета, что могло привести к мошенничеству, если такая информация имелась на снимках. Оказалось, что Markup сохранял отредактированный файл вместе с оригиналом, который не удалялся. Эта проблема появилась еще в Android 9 Pie.

Google выпустил обновление для смартфонов Pixel 4A, 5A и 7, устраняющее уязвимость. Дата выхода для других устройств неизвестна.


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