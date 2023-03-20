Мнение: Си Цзиньпин надежды

Президент России Владимир Путин написал статью для китайской газеты «Жэньминь жибао». И председатель КНР Си Цзиньпин написал статью для «Российской газеты».

Путин рассказал китайским читателям, что раз сорок встречался с лидером Китая: «С Си Цзиньпином мы встречались около 40 раз и всегда находили возможность для общения и в самых разных официальных форматах, и в обстановке “без галстуков”».

И Си Цзиньпин рассказал российским читателям, что часто встречается с Путиным: «В течение 10 лет я уже 8 раз посещал Россию. Благодаря этим поездкам, которые всегда дают большое удовольствие и результаты, мы с президентом В.В. Путиным открыли новую главу в летописи китайско-российских отношений».

А еще Путин поблагодарил Китай «… за взвешенную линию КНР в связи с происходящими на Украине событиями, за понимание их предыстории и подлинных причин. Приветствуем готовность Китая сыграть конструктивную роль в деле урегулирования кризиса».

Мол, «…Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Однако еще в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены отнюдь не нами. Ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации».

Сотни миллионов китайцев наконец-то узнали, что Украина еще в апреле 2022 года коварно прервала мирные переговоры и не захотела капитулировать, потому что руководство Украины оторвано от реалий и незаинтересованно «в поиске выхода из сложившейся ситуации».

В общем, вся надежда на Китай и лично товарища Си Цзиньпина?

Иллюстрация отсюда

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