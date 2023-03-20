Скидки в новостройках Москвы достигли 40%

Скидки стали главным драйвером спроса на столичном рынке новостроек. Конец прошлого года ознаменовался рекордным предложением квартир с дисконтом. Как правило, это типичная ситуация перед зимними праздниками. Однако к весне текущего года скидочная кампания застройщиков не только не закончилась, но и приобрела еще большие масштабы.

Первичные продажи в марте ведутся в 379 жилых комплексах. В 149 проектах, по данным аналитиков “Бест-Новострой”, действуют скидки. Относительно декабря количество ЖК со скидками выросло на 16%.

В основном это проекты класса “комфорт” и “бизнес”. Это не значит, что застройщикам элитного жилья удается сохранять стабильные продажи, не снижая цену. Дело в том, что во многих высокобюджетных проектах осуществляются закрытые продажи, поэтому нет возможности собрать по ним статистику.

Вырос и размер предоставляемого дисконта. В сегменте класса “комфорт” средняя скидка достигла 13%, класса “бизнес” – 4%. А максимальный размер предоставляемой скидки в марте составил 40%. В единичных ЖК даже зафиксированы кратковременные скидки в размере 42% на ограниченный пул лотов.

Особенно охотно застройщики предоставляют скидки тем покупателям, которые готовы произвести 100%-ную оплату. В ряде новостроек действуют и скрытые дисконты. Например, при покупке квартиры можно получить серьезную скидку на место в подземном паркинге.