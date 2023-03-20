 

Собянин: Московские парки начали подготовку к весеннему сезону

20.03.2023, 13:49, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Самым популярным зимним развлечением у горожан стало катание на коньках. Бесплатные площадки фестиваля “Московские сезоны” посетило более 550 тысяч человек, а катки в парках – более 725 тысяч, рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, для зимнего сезона сотрудники парков подготовили около 165 километров лыжных трасс. Маршрут длиной три километра впервые за несколько лет открылся в Парке Горького.

Собянин уточнил, что в зимних мероприятиях в Москве участвовало более 7,5 миллиона человек.

С началом весны в столичных парках началось благоустройство и озеленение. В ходе субботников в порядок приведут детские и спортивные площадки.

Также стартует прокат велосипедов, роликовых коньков и самокатов. В мае в столице запустят фонтаны.

“На весну уже запланировано больше тысячи разных тематических мероприятий и активностей в парках. Большинство программ будут бесплатными”, – сообщил мэр.

В 2023 году в городе приведут в порядок 19 общественных пространств в центре и других округах. Запланировано благоустройство 74 парковых территорий.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10.22 / NYT – американские спецслужбы считают, что за убийством Дарьи Дугиной стоит Украина

31.08.22 / Мнение: Три подарка для мотивации

01.08.20 / Мнение: Россия выигрывает гонку в создании вакцины от COVID-19

19.07.22 / Анастасиадис, президент Кипра, заболел коронавирусом

24.08.22 / Неподъемная сила

31.01.22 / Ушел из жизни режиссер Виктор Мережко

23.11.22 / Мнение: Впечатления эмигрантов от Израиля, работа ради денег и проблемы управленческого учёта

15.09.22 / 55 тысяч новых рабочих мест: в Москве приступили к комплексному развитию 14 территорий

28.12.22 / В столице Швеции прогремел взрыв

18.10.22 / В чём красота-то? – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика