Начался сезон наводнений: как спасти дом

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20.03.2023, 13:49, Разное
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В Центральной части России зима постепенно уступает дорогу весне и начинается сезон наводняй. Как сообщают СМИ, стихия уже охватила 18 регионов нашей страны. Больше всего от таяния снега и льда страдают собственники загородных домов.

Как уберечь недвижимость от затопления и что делать, если вода все-таки проникла в дом, рассказали эксперты. По мнению специалистов по строительству, предусмотреть потенциальные риски стоит еще на этапе строительства, а для этого нужно провести исследование грунта, найти водоносный слой и измерить высоту участка.

Если недвижимость строится в низине, то важно предусмотреть специальный фундамент, который защитит дом не только от сезонных паводков, но и от грунтовых вод. Также стоит предусмотреть дренажную систему с водоотводом или колодцем. Вторая линия обороны – гидроизоляция.

Эксперты рекомендовали использовать для обработки фасада водоотталкивающие материалы. Первый этаж и входная дверь должны располагаться высоко, чтобы вода, затопившая участок, не проникла непосредственно в жилище.

Если паводок дошел до участка, то при слабом затоплении можно вырыть траншеи для сбора воды. В ином случае придется использовать насосы для откачки. Однако выбирать оборудование нужно с учетом размера частиц грязи.

Если недвижимость все же затопило, то важно успеть высушить дом, пока в нем не образовалась плесень. Специалисты рекомендуют использовать тепловую пушку и осушитель воздуха.


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