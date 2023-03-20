Скандалы: Поделиться с Минфином

Как россияне будут оплачивать дефицит бюджета

Эта неделя прошла под флагом Минфина, который старательно пытался найти новые источники для пополнения федерального бюджета в 2023 году. Есть разные варианты, но объединяет их одно: за всё заплатит население.

У Антона Силуанова сейчас непростые времена: за январь и февраль 2023 года нефтегазовые доходы составили всего лишь 947 млрд рублей – это на 46% меньше, чем было получено за аналогичный период прошлого года. Прочие доходы сократились на 9% и составили 2,217 трлн рублей. И как тут можно говорить о благоприятном влиянии санкций?

Вместе с тем расходы федерального бюджета за тот же период выросли на 52% — до 5,744 трлн рублей. Результат начала года под санкциями, затрагивающими нефтегазовый сектор: дефицит федерального бюджета составил 2,581 трлн рублей. Колоссальная сумма. На весь 2023 год из федерального бюджета на здравоохранение, например, выделят только 1,47 трлн рублей. И это только начало проблем: в законе о бюджете указано, что по итогам 2023 года дефицит должен составить 2,925 трлн рублей. Но максимальная планка уже почти достигнута. Если продолжим такими темпами, придём к тому, что к концу года дефицит составит 15,5 трлн рублей – почти 60% от доходов федерального бюджета.

Дефицит – это не только цифры в документах Минфина, но и реальные деньги, финансирование социальной сферы, промышленности. Замминистра Ирина Окладникова проблем не видит: расходы в январе были нетипично высокими из-за раннего авансирования проектов и раннего возврата экспортного НДС, а доходы в будущем должны будут повыситься из-за ожидаемого подорожания нефти. Вот только прошла уже половина марта, а дисконт на нефть Urals по-прежнему составляет почти 40% к цене нефти Brent. Ещё ходят слухи о том, что Индия готовится присоединиться к правилу не покупать и не перевозить российскую дороже 60 долларов за баррель. Пока нет никаких гарантий того, что в дальнейшем дефицит перестанет расти. Занимать деньги Силуанов не любит: только недавно Россия рассчиталась с советскими долгами. Да и надеяться, что кто-то на международном рынке даст нашему государству в долг в условиях санкций, было бы слишком наивно. Остаётся только искать средства внутри страны.

В долг у народа

Несколько дней назад появилась новость о том, что Минфин может предложит выпуск «патриотических облигаций» для населения, которые бы распространялись через банки и другие финансовые платформы. Идея не нова, в мире есть примеры успешных займов у населения. К ним прибегали даже США. После того, как Америка вступила во Вторую мировую войну в 1941 году, возникла острая необходимость в дополнительном финансировании. Тогда было принято решение выпустить «военные облигации». Они были очень простыми: не имели никакого купонного дохода (то есть люди не получали ежегодные проценты) и продавались за 75% от номинальной стоимости. То есть 10-летнюю облигацию стоимостью 25 долларов можно было купить за 18,75 долларов. В итоге бумаги купили 85 млн американцев, а власти США получили более 185 млрд долларов при том, что совокупные расходы на участие в войне составили порядка 300 млрд долларов. Так что и лендлизовская техника в значительной степени была профинансирована простыми американцами.

Знаком опыт распространения народных облигаций и в СССР. Только подход был иной. Первые бумаги выпустили в 1922 году при переходе к НЭПу: внешний долговой рынок, как и сейчас для России, тогда был закрыт – приходилось изыскивать внутренние ресурсы. Первый выпуск гособлигаций был номинирован не в рублях, а в пудах зерна. Кампания прошла неплохо – выручка от продаж составила 25% от средней массы бумажных денег. Но уже в 1923 году спрос упал и пришлось выпускать принудительные займы, которые были обязаны покупать частные предприниматели, комиссионеры, подрядчики и прочие «нэповцы».

В 1927 году перешли к новой схеме – распространение бумаг по подписке среди трудовых коллективов. Это тоже форма принудительных займов. Рабочие госпредприятий тратили 6,5–7,6% своей зарплаты на выкуп бумаг. А с 1938 года покупать гособлигации обязали работников колхозов. А иначе никак деньги было не занять: выплаты переносили, проценты снижали. Принудительные займы в период Великой отечественной войны обеспечили порядка 10% поступлений в госбюджет. Но окончательно репутация государственных облигаций в народе была подпорчена в 1957 году, когда ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли решение прекратить все выплаты и выигрыши по ранее выпущенным облигациям.

Плохое начало федерального займа

Однако у Минфина РФ есть и более свежий опыт займов у населения: с 2017 года в течение 5 лет люди могли приобрести «народные облигации» ОФЗ-н. Увы, но эта программа значительных сумм в бюджет не принесла. Они так и не стали популярными – поясняет руководитель факультета экономики и бизнеса Финансового университета, к.э.н., доцент Екатерина Безсмертная:

— Например, по состоянию на 01.01.2020 г, объем находящихся в обращении ОФЗ-н составлял 64,22 млрд руб., что соответствовало 0,69% от общей величины внутреннего долга Российской Федерации, выраженного в ценных бумагах. Для сравнения: на ту же дату объемы выпущенных ОФЗ-ПК (облигации федерального займа с переменным купоном) и ОФЗ-ПД (облигации федерального займа с постоянным доходом) составляли соответственно 1713,85 и 6474,75 млрд руб. По состоянию на 01.01.2023 объем находящихся в обращении ОФЗ-н составляет всего 0,12% от общей суммы внутреннего долга РФ (22,15 млрд руб.).

ОФЗ-н получились у Минфина далеко не самыми привлекательными с точки зрения простого человека – дополняет Доцент кафедры менеджмента РАНХиГС Санкт-Петербург, к.э.н. Давид Тереладзе:

— ОФЗ так и не стали популярными, поскольку доходность по ОФС очень маленькая. На стабильном, растущем рынке гораздо доходнее покупать акции и облигации корпоративные. Доходность по ним в три-четыре раза больше, чем доходность по государственным бумагам. ОФЗ – это безопасный инструмент для очень консервативных инвесторов, желающих сберечь свои деньги.

Как отмечает Екатерина Безсмертная, немало сложностей было и с реализацией бумаг. Продать ОФЗ-н (в жизни людей всякое случается, иногда деньги срочно требуются) и зафиксировать свою прибыль – нетривиальная задача:

— У ОФЗ-н есть ряд недостатков. Например, эти облигации не обращаются на вторичном рынке: приобрести их можно только через уполномоченные банки — агенты (Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк или Почта Банк), продать — лишь в порядке выкупа агентом. При этом продать облигации до срока погашения можно за цену приобретения, но не выше номинала. К тому же приобретение облигаций на ИИС (индивидуальный инвестиционный счёт) не допускается – таким образом, приобретая ОФЗ-н, нельзя получить налоговый вычет.

Также подкачала маркетинговая составляющая. По мнению Екатерины Безсмертной, Минфин не продумал, на какую аудиторию были рассчитаны бумаги:

— Для людей старшего возраста, при всей простоте нового инструмента, ОФЗ-н, существующие в электронной форме, не совсем привычны и понятны: в их представлении облигация должна иметь бумажную форму. Для «продвинутых» инвесторов, уже имевших опыт биржевой торговли ОФЗ-н, слишком просты и не дают возможности оперировать ими в качестве инструмента для ежедневной торговли.

Выпускать новые «патриотические облигации» на таком фоне и рассчитывать на значительный объём привлечённых средств было бы слишком оптимистично, хотя, как отмечает директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка, средств населения в теории хватило бы на решение многих проблем:

— Несмотря на отток средств с валютных счетов, на рублевых россияне хранят значительные активы. Согласно последнему обзору ЦБ банковского сектора, годовой прирост средств населения превысил темпы 2021 года, а совокупный объём остатков составил 36,6 трлн руб. (+6,9% год к году). То есть это те средства физических лиц – россиян, которые в перспективе могут быть перенаправлены в долговые ценные бумаги.

В результате Минфин не стал рисковать – до обсуждения деталей «патриотических облигаций» дело так и не дошло. В том числе, как утверждает Екатерина Безсмертная, из-за долгой памяти людей:

— Выпуск «патриотических» облигаций, возможно, заинтересовал бы сегодня определенные категории граждан, готовых вложить свои средства ради определенной идеи. С другой стороны, такие выпуски чреваты созданием почвы для своего рода идеологических спекуляций: всегда найдутся желающие провести параллели между современной, и, не исключено, полезной инициативой и известными по рассказам людей старшего поколения принудительными подписками на облигации государственных займов.

Занять нельзя изъять

Если взял деньги в долг, то их надо вернуть. Если только не устроить дефолт, как в 1957 и 1998 годах. Но это не лучший вариант для экономики и инвестиционной привлекательности страны. Совсем другое дело – просто изъять деньги. Раз не обещаешь их вернуть, то и претензий никаких нет. К тому же россияне уже привыкли к повышению налогов и сборов. Минфин на днях выступил сразу с двумя предложениями, которые, по сути, подразумевают просто изъятие денег.

Первое – это приостановка соглашений с «недружественными» странами об избежание двойного налогообложения. Сейчас релоканты, которые прожили за границей более 180 дней в году, теряют налоговое резидентство РФ, и получают право не платить в России имущественные налоги и НДФЛ. Они уплачиваются в стране пребывания. Такие соглашения действуют с 84 странами, включая США и Евросоюз. После приостановки соглашений наши налоговики возьмутся и за эмигрантов с временными релокантами, которые ещё не полностью разорвали связи с Россией и не избавились от имущества.

Второе предложение – это «добровольные» разовые взносы бизнеса в бюджет. Добровольными они были ещё в январе 2023 года, когда Антон Силуанов в общих чертах описывал о возможности бизнеса оказать помощь государству. Но теперь озвучены основные параметры плательщиков, и взносы уже не выглядят такими уж добровольными. От добровольных выплат Минфин освободил нефтегазовые и угольные компании, а также весь сектор малого и среднего бизнеса. Добровольные взносы должны будут делать компании с прибылью более 1 млрд рублей. Но есть нюанс: тут учитывается доналоговая прибыль. Что осталось после уплаты налогов – это уже никого не волнует.

Точный размер ставки взноса будет озвучен в апреле, но предположительно он составит 5% о суммы превышения прибыли за 2021–2022 года над показателями 2018–2019 годов. Зато есть оценка размера «добровольных» сборов: 300 млрд рублей. Теперь осталось только узнать о том, какое ждет наказание за отказ от перечисления добровольных взносов. А любые изъятия у бизнеса – это изъятия у населения в виде повышенных цен на товары. Просто так из чистого альтруизма терпеть убытки бизнес не будет.

Надежда на печатный станок

Но что такое 300 млрд рублей, когда дефицит бюджета измеряется триллионами? Капля в море. Одной этой мерой сыт не будешь. Налоговики принялись трясти даже блогеров (фитнес-блогеру Лерчеку и её мужу уже доначислили налогов на 300 млн рублей), следом завели еще одно дело – об отмывании денег, закрыли возможность пользоваться интернетом и взяли подписку о невыезде. Поговаривают, что «чес» налоговики планируют устроить по всему уютному многомиллиардному блогерскому мирку, но многие из них оказались проворнее «лерчеков» и уже осели где-нибудь в Дубае. Поэтому Давид Тереладзе уверен, что без запуска «печатного станка» не обойдётся – тоже ничего хорошего для простых людей:

— Как бы это банально не звучало, что в будущем у нас будет включен печатный станок. И это приведет к увеличению инфляции. Но и конечно облигационные займы будут очень хорошо использоваться. Но мы все помним кризис 1998 года, когда основным механизмом покрытия дефицита бюджета были облигации, что привело к образованию пузыря и фактически кризиса. Поэтому существует опасность повторения кризиса 1998 года. Могу сказать, что опций у нас мало, а страна находится в изоляции. Многие классические инструменты для покрытия дефицита для нас недоступны.

Антон Силуанов оказался меж двух огней: и дефицит бесконечно наращивать нельзя, и печатать деньги, занимать у бизнеса в желаемых объёмах тоже опасно. Не удивимся, если правительство всё-таки ещё вернётся к идее займов у населения. Не исключено, что принудительных. Опыт СССР известен, бюджетников в России более 60 млн человек – есть все необходимые условия разгуляться на широкую ногу.

Виктория Павлова

Оригинал материала: “Новые Известия”