Фиолетовый цвет анютиных глазок – королевский тренд весны-2023: как его использовать в нарядах, макияже и маникюре

Фиолетовый цвет красивых цветов под названием «анютины глазки» невероятно богат. Палитра его оттенков разнообразна, она очень привлекательна и достойна того, чтобы ее использовали в стилизации образа. Поэтому цвет «анютины глазки» стал трендом 2023 года.

Пуховик

Пуховики снова в тренде, поэтому у вас есть замечательная возможность выбрать куртку модного цвета. Отличным вариантом станет выбор укороченной модели до талии, которая гармонично сочетается с любым низом. К примеру, комплект и кожаных брюк и пуховика сине-фиолетового цвета будет смотреться нарядно и эффектно.

Платье

Коко Шанель рекомендовала каждой женщине иметь в своем гардеробе маленькое черное платье. Если вы считаете черный слишком мрачным, остановите свой выбор на сиреневом оттенке. Такой наряд может использоваться в качестве повседневного милого ( также подойдет для делового стиля), в то же время это будет отличный наряд к любому торжеству.

Пальто или плащ (на главном фото)

Очень стильно и эффектно смотрится пальто фиолетового или сиреневого цвета. В нем вы будете настоящей модницей, этот предмет верхней одежды освежает образ и делает его нарядным. Подберите любую обувь на ваше усмотрение, подойдет универсальный черный цвет или другой на ваше усмотрение. К примеру, черные ботинки будут гармонично вписываться в уличный лук, и комплект станет универсальным для любого выхода.

Юбка или брюки

Вероятно, вам покажется, что фиолетовая юбка или брюки являются обязывающими, то есть требуют определенного выбора остальных предметов одежды. На самом деле это не так, и, если вы подберете брюки или юбку в импонирующем вам стиле, наверняка эта вещь станет вашей любимой и вы сможете ее надеть с любой обувью и стилизовать под любой комплект.

Топ

Фиолетовый топ можно назвать универсальным предметом одежды, поскольку он, во-первых, подойдет под любой образ, а во-вторых, будет актуален в применении к любому сезону. Вы сможете надеть его летом с юбкой или шортами, весной – с джинсами или брюками. Топ замечательно смотрится в качестве предмета одежды для многослойного стиля, поэтому вы можете для утепления надеть сверху рубашку, набросить кардиган, плащ или даже куртку.

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Обувь

Выберите фиолетовую обувь, и это вам поможет подчеркнуть то, что вы в тренде модных тенденций. Сапоги, ботинки, туфли или босоножки цвета «анютины глазки» будут идеально вписываться в любой комплект и подойдут к любому стилю. Выбирайте удобную модель, надевайте с низом любой длины, это гарантированно будет смотреться очень эффектно и экстравагантно.

Волосы

Пурпурные блики «анютиных глазок» выглядят на волосах просто потрясающе. Остановите свой выбор на техника балаяж или омбре, ненавязчиво добавьте синевы, ваш образ сразу превратится в креативный и эксцентричный. Выбор одежды и стиля зависит от вашего вкуса, и он гарантированно будет выигрышным и удачным, поскольку прическа привлечет к себе максимум внимания, а все остальные предметы одежды станут замечательным дополнением. Можно добавить к комплекту кое-что из одежды, украшений или аксессуаров одного из оттенков, которые присутствуют на волосах, это поможет дополнить лук и сделать его целостным.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Тени

Фиолетовые блестящие тени способны превратить любой макияж из обычного в поистине волшебный. Вы можете использовать тренд «дымчатый макияж» («смоки айс»), который сейчас также находится на пике популярности. Преимуществом этого выбора является то, что фиолетовые тени идеально подходят к глазам любого цвета, а также замечательно стилизуются под любой наряд. Также они делают взгляд более открытым, а глаза – выразительными, поэтому в таком варианте макияжа одни плюсы и совершенно нет минусов.

Маникюр

Еще одним удачным вариантом добавить фиолетовый цвет в свой образ является маникюр «анютины глазки». Покройте ногти однотонным лаком или используйте другие техники и принты, в которых будет присутствовать фиолетовый цвет. Маникюр универсален, поэтому он будет эффектно смотреться даже в том случае, если на вас больше нет фиолетовый предметов одежды или аксессуаров. Однако, если вы захотите его сочетать с другими вещами или макияжем, это только улучшит образ и сделает его целостным.

Подводка

Обратите внимание на то, каким оригинальным и эффектным получается макияж с применением фиолетовой подводки. Его преимуществом является то, что такой вариант подходит практически для любого цвета глаз и волос. Если вы подберете под цвет подводки одежду, обувь или аксессуар, это будет выглядеть волшебно. Не менее привлекательно смотрится одна подводка как яркий цветовой акцент.

Вместо заключения

Цвет фиолетовых анютиных глазок импонирует большинству людей, поэтому вы однозначно не ошибетесь, если остановите на нем выбор. Что именно выбирать, зависит от вас, ограничений нет. Помимо всего вышеперечисленного это может быть костюм-двойка из пиджака и брюк (юбки), домашний или спортивный вариант костюма, накидка, кардиган, купальник и пр. Выбор практически безграничен, поэтому присоединяйтесь к поклонницам и поклонникам этого тренда.