 

«Хлеб! Отруби!» – Батон хлеба приказала петербуржцу устроить резню

20.03.2023, 13:33, Разное
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6 января в ОВД Василеостровского района города Санкт-Петербург был доставлен нетрезвый 54-летний мужчина, пытавшийся напасть на случайного прохожего с топором.

Во время задержания он повторял лишь «Хлеб, отруби».

Было установлено, что подозреваемый купил два ящика водки и почти месяц не выходил из дома. Когда у него всё-таки закончилась еда, он пошёл в магазин в крайне неблагоприятном состоянии. Дойдя до хлебного прилавка, мужчина полчаса стоял неподвижно и смотрел на упаковку отрубей, после чего вернулся домой за топором и, приговаривая «Хлеб, отруби», отправился искать жертв.

По счастью, единственным пострадавшим оказался сам злоумышленник – выйдя с топором из дома в поисках жертвы, он поскользнулся на двухнедельной наледи и упал, получив сотрясение мозга. Коммунальные службы уже получили благодарности от властей за предотвращение преступления.

После составления протокола несостоявшегося убийцу отпустили домой до суда, однако он туда не дошёл. По словам очевидцев, на середине пути мужчина остановился перед плакатом с афишей пьесы Чехова «Три сестры», после поехал на Московский вокзал и исчез.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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