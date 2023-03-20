Пишет альбом – Личное мнение

Вслед за Самойловой, заявившей о том, что она пока не живёт с мужем, в объяснения пустился Джиган.

Я, говорит, альбом записываю.



Фото: Соцсети

Оказывается, если кто-то забыл, Джиган ведь музыкант, а не просто муж известной жены!

«Короче, все просто: я пишу альбом, а это очень шумно и много народа. Такое не может происходить в доме, где дети. Раньше еще получалось, а сейчас у нас четверо и уже никак не выходит создавать альбом дома. Мы снимаем дом, и он вроде большой, а места под студию нет. Пьяные битмейкеры и громкие басы на весь поселок ночью не очень радовали Оксану. Я живу сейчас в нашем старом доме, все гуд»

А, ну теперь всё понятно — альбом будет! Джиган как споёт, так все ахнут.

Для этого, понятно, нужно жить раздельно. Чтобы и песни вышли, и Оксана радовалась. Заботливый муж, не мешает никому.

Действительно, ну какой развод? Не разведутся. Песни будут петь и радоваться. А потом, как устанут, полетят в отпуск.

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