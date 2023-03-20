 

Новые правила об удалении аккаунтов в WhatsApp и Telegram не подтвердились

20.03.2023, 12:35, Разное
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Ранее ряд российских СМИ сообщил, что вводятся “новые правила” для удаления российских аккаунтов из приложений для обмена сообщениями WhatsApp и Telegram. Нововведение вступило в силу с 21 марта. Эта информация не соответствует действительности, заявили в “Газета.Ru”.

Согласно разделу FAQ на официальном сайте мессенджеров, WhatsApp удаляет неактивные аккаунты в течение 120 дней. Бывают случаи, когда сервис может удалить неактивные аккаунты даже через 45 календарных дней.

“Мы отслеживаем неактивные аккаунты, чтобы избежать путаницы с повторно используемыми телефонными номерами. Мы считаем признаком того, что аккаунт теперь принадлежит другому человеку, если он неактивен более 45 дней, а потом активировался с другого устройства. В этом случае удалим все данные, связанные с аккаунтом, включая фотографию профиля и раздел “Подробности”. Этот протокол используется WhatsApp уже много лет. Это не новое правило. У него нет географической привязки, и оно работает с пользователями во всех странах”, – говорится в соответсвующих разделах.

В Telegram есть два варианта удаления аккаунта: вручную по запросу владельца или автоматически после периода бездействия. По умолчанию он составляет шесть месяцев.


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