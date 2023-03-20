Microsoft запустит свой магазин мобильных игр ради конкуренции с Google и Apple

Microsoft планирует запустить свой магазин мобильных игр. Он может стать конкурентом Google Play или AppStore. Об этом пишет Financial Times.

Фил Спенсер, глава подразделения Microsoft Gaming (Xbox), заявил, что Закон о цифровых рынках позволит компании реализовать свое видение и выйти на рынок магазинов мобильных игр. Норма вступит в силу в Европе в марте 2024 года. DMA позволит компаниям хранить свои приложения как на телефонах на базе Android, так и на iPhone, что положит конец дуополии Apple и Google в распространении приложений.

Мы хотим сделать Xbox доступным для всех, как напрямую, так и через партнеров”. Спенсер объяснил Financial Times, что “пока мы не можем сделать это на мобильных устройствах, но это возможно”.

За прошедшие годы корпорация MIcrosoft приобрела множество игровых студий, включая Playground Games и Ninja Theory. В настоящее время ведутся переговоры о покупке Activision Blizzard. У Microsoft появится собственный магазин мобильных игр, которые она сможет распространять и зарабатывать на них, не платя при этом налоги существующим дуополистам рынка.