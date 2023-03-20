В Москве дворник нашел у многоэтажки похожий на гранату предмет

МЧС вызвали к дому на юго-востоке Москвы из-за предмета, похожего на гранату. Спасатели выехали к многоэтажке на юго-востоке Москвы.

По данным телеканала “360”, мастер ГБУ “Жилищник” позвонил в экстренные службы и рассказал, что дворник нашел возле мусорной камеры у первого подъезда дома на улице Братиславской предмет, напоминающий гранату. На место направили специалистов.