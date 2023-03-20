 

Японский профсоюз лётчиков-камикадзе протестует против развития БПЛА

20.03.2023, 11:33, Разное
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Профсоюз японских летчиков-камикадзе провёл митинг в центре Токио.

Война в УкраинеПротестующие требовали законодательно запретить разрабатывать в Японии беспилотные летательные аппараты, а также запретить экспорт технологий для иностранных производителей, остановить производство и закупки одноразовых военных БПЛА.

Митингующие грозят начать забастовку в случае, если правительство закупит хоть один подобный аппарат.

– Они хотят лишить нас работы, выкинуть на улицу. Технологии постепенно заменяют людей везде – на кассах в супермаркетах, в пассажирском транспорте, в логистике, в искусстве. Теперь дошла очередь и до нас. Чем мы будем кормить семьи? Мы не были готовы к тому, что будущее наступит так быстро, – возмутился один из протестующих.

Правительство Японии пообещало разобраться в сложившейся ситуации и найти приемлемый компромисс, однако митинги пока не прекращаются.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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