Японский профсоюз лётчиков-камикадзе протестует против развития БПЛА
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Профсоюз японских летчиков-камикадзе провёл митинг в центре Токио.
Протестующие требовали законодательно запретить разрабатывать в Японии беспилотные летательные аппараты, а также запретить экспорт технологий для иностранных производителей, остановить производство и закупки одноразовых военных БПЛА.
Митингующие грозят начать забастовку в случае, если правительство закупит хоть один подобный аппарат.
– Они хотят лишить нас работы, выкинуть на улицу. Технологии постепенно заменяют людей везде – на кассах в супермаркетах, в пассажирском транспорте, в логистике, в искусстве. Теперь дошла очередь и до нас. Чем мы будем кормить семьи? Мы не были готовы к тому, что будущее наступит так быстро, – возмутился один из протестующих.
Правительство Японии пообещало разобраться в сложившейся ситуации и найти приемлемый компромисс, однако митинги пока не прекращаются.
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