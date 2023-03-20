 

В Госдуме предложили обязать школы выдавать школьникам кальяны

20.03.2023, 11:30, Разное
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GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

Москва, 18 марта 2023 года — Сегодня в Госдуме был внесен проект закона, предлагающий обязать все школы выдавать кальяны своим ученикам во время обеденного перерыва.

По словам автора законопроекта, депутата Александра Петрова, кальян — это не только приятный способ расслабиться, но и важный элемент культуры восточных народов, который необходимо познакомить с раннего возраста.

«Дети должны знать, как правильно курить кальян, и какие ароматы какой табак выбирать. Это поможет им стать более образованными и толерантными людьми», — заявил Петров.

Несмотря на то, что проект закона вызвал недоумение и критику со стороны многих экспертов, депутаты Госдумы высказались в его поддержку.

«Все мы знаем, что школьные обеды нередко бывают скучными и унылыми. Предложение депутата Петрова дает нам возможность сделать их более разнообразными и интересными для детей», — заявил председатель комитета по образованию Алексей Иванов.

Однако многие родители и педагоги выразили свое недовольство и возмущение по поводу этой идеи. Они считают, что кальян — это не только вредное занятие, но и неприемлемое для детей.

«Это абсурдная идея. Неужели в Госдуме нет более серьезных проблем для решения?» — сказала учительница школы №57, Екатерина Иванова.

В настоящее время проект закона находится на рассмотрении в соответствующих комитетах Госдумы, и никто не знает, примут ли его в итоге или отвергнут. Однако многие уже готовы подняться на баррикады, чтобы защитить права своих детей на здоровый образ жизни и нормальное обучение.

Ненадежный источник: “Нейроновости”


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