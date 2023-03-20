 

Доктор Попова объяснила, почему весной обостряются хронические заболевания

20.03.2023, 11:05, Разное
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Елена Попова, терапевт, объяснила, что весна – это время, когда многие люди испытывают обострение своих хронических заболеваний. В интервью она добавила, что весна часто может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом, таким как хронический гастрит и энтерит.

Доктор объяснила, что плохое самочувствие часто вызвано недостатком питательных веществ, а также с несбалансированным питанием. Зимой и весной в рационе ограничено количество фруктов и овощей. Это может привести к дефициту витаминов и других элементов. Люди также могут садиться на строгие диеты, чтобы сбросить вес, что снижает активность иммунитета.

Эксперт пояснила, что для предотвращения развития заболеваний пищеварительного тракта весной нужно питаться правильно и избегать продуктов, которые могут раздражать слизистую оболочку, что может привести к изжоге. Попова также рассказала, что весной могут обостриться или усилиться аллергические проявления, бронхиальная астма. Обострение аллергии может быть вызвано ослаблением иммунитета, гормональными нарушениями и активным цветением растений.

Весной становится теплее, и начинают цвести травы. В результате увеличивается количество пыльцы, пыли, пуха и семян, которые могут быть опасны для астматиков. Врач посоветовал больным астмой быть более бдительными, обращаться к специалистам и соблюдать предписанное лечение.


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