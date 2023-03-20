 

Как платить меньше за услуги ЖКХ: объяснил эксперт

20.03.2023, 10:47, Разное
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Обязанность оплачивать коммунальные услуги у собственника квартиры возникает с момента приобретения недвижимости. При этом российское законодательство прямо запрещает отказываться от отплаты услуг ЖКХ, даже если гражданин проживает по другому адресу.

Как отметил адвокат Дмитрий Емельянов, общая сумма в квитанции складывается из нескольких показателей: потребленные ресурсы, в том числе, вода, газ, электричество, отопление, взносы за капитальный ремонт и общедомовые расходы. При этом существует минимум пять способов, чтобы снизить расходы на коммунальные услуги.

Прежде всего можно установить индивидуальные умные счетчики, по показаниям которых считается расход ресурсов, напомнил юрист в интервью “Российской газете”. Соответственно, услуги ЖКХ обойдутся дешевле при длительном отсутствии в квартире.

Кроме того, не следует прописывать в квартире третьих лиц, потому что ряд коммунальных услуг начисляется в расчете на количество прописанных граждан. Также граждане с низкими доходами могут получить от государства льготы и субсидии при своевременной оплате счетов.

Четвертым пунктом будет отказ от неиспользуемых услуг ЖКХ, например, домашний телефон, общедомовая антенна или радиоточка. Также не стоит забывать, что при отсутствии в квартире от пяти дней можно обратиться в управляющую компанию за перерасчетом стоимости услуг ЖКХ.


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