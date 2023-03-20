“Известия”: Сроки ремонта PlayStation в России теперь составляют два месяца и более

Сроки ремонта российских консолей PlayStation значительно увеличились. Об этом пишет газета “Известия”.

В случае обращения в авторизованный сервисный центр придется подождать ремонта. Все зависит от наличия запчастей. Если их не будет, то срок поставки не будет определен. Представитель IRP сказал, что обычно людям приходится ждать два месяца или дольше.

Один из крупнейших ИТ-дистрибьюторов подтвердил, что существуют проблемы с обеспечением запасными частями. Данная проблема связана со сложной логистикой, связанной с поставками запчастей. Денис Кусков, генеральный директор Telecom Daily, заявил, что сервисные центры не имеют таких запасов запасных консолей и компонентов, как раньше. Теперь компании ждут запроса от пользователя на ремонт, а затем заказывают деталь из-за рубежа.

Есть возможность обратиться за ремонтом в “серые” компании. Они обещают оказать услугу день в день Эти сервисы ограничены в своей функциональности. Они могут выполнить лишь некоторые работы, например, отремонтировать блок питания. Если проблема сложная, ремонтнику может потребоваться доступ к более специализированному оборудованию. Это то, чего у “серых” компаний просто нет.