Ошибка редактора – Дарвин писал, что человек произошёл от кошки

В Британском музее открылась выставка, приуроченная к 170-й годовщине награждения Чарльза Дарвина Королевской медалью в 1853 году.

На экспозиции впервые представлен оригинал рукописи монографии «Происхождение видов», которая многие годы считалась утерянной

– Это главная работа Дарвина, которая является основой эволюционной биологии. Рукописный текст более 150 лет считался утраченным, но буквально полгода назад нам удалось обнаружить его в Национальном архиве Великобритании, так что теперь она доступна всем, – рассказал главный научный сотрудник музея Роберт Джефферсон.

Внимательно изучив подлинную рукопись, специалисты обратили внимание на позицию Дарвина о происхождении человека. Биолог писал, что «наша эволюция началась с кошки, а гипотеза о происхождении человека от обезьяны не выдерживает никакой критики». Как отмечают учёные, редактор «Происхождения видов» допустил ошибку при подготовке текста к печати.

В ближайшее время Британский музей и Национальный архив Великобритании подготовят обновлённое издания монографии Дарвина, после чего ООН официально порекомендует всем странам внести правки в школьные программы по биологии.

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