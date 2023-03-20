Так уже пятый год: на Новодевичьем кладбище поражены поведением вдовы и состоянием могилы Этуша

Новодевичье кладбище – самый известный некрополь России. Здесь покоятся легендарные политики, артисты, спортсмены и общественные деятели. Здесь же, в 12 ряду 2 участка старой части Новодевичьего кладбища, в марте 2019 года похоронили и легендарного актера, педагога, полного кавалера ордена “За заслуги перед Отечеством” Владимира Этуша.

Рядом покоятся его мать Раиса Этуш, отец Абрам Шахнович, бабушка Софья Шмульян и тетя Эстелла Шмульян. Ухаживает же за всеми могилами Елена Этуш – вдова актера.

“Мы видим ее здесь 3-4 раза в неделю, – говорят сотрудники Новодевичьего кладбища. – Вот уже пятый год она приходит сюда в любое время года, в любую погоду, в выходные и будни. Всегда – с букетом живых цветов. Обязательно – с веником, лопаткой, тряпкой, чтобы убрать на могиле, где и так все идеально”.

На Новодевичьем кладбище просто поражены таким поведением. “Не всегда иные жены о живых мужьях так заботятся, как вдова Этуша – о памятнике, – говорят здесь. – Она буквально пылинки сдувает. Без конца что-то чистит, моет, скребет, красит. И могила ее мужа – это образец того, какой должна быть память, как надо уважать и чтить покойных”. Такая любовь достойна восхищения!..

Прежде на могиле актера стоял черный гранитный куб с выгравированным профилем великого актера и его автографом. А на другой его грани была полная нежности фотография Владимира и Елены Этуш. Но недавно и без того красивый памятник был изменен – теперь Владимир Этуш запечатлен в бронзе в полный рост – в одном из своих сценических образов. А фотографию сменил барельеф на одной из граней куба. “Надеяться мне не на кого. Сейчас я сделала именно так, как хочу, – поясняла вдова актера. – А кто бы это после моей смерти делал? Когда я умру, то останется только надпись добавить, а фотография моя тут уже есть”.

“Многих людей, к сожалению, похоронили и забыли – никто к ним не ходит, – говорят работники Новодевичьего. – Взять ту же Екатерину Фурцеву – министра культуры СССР. К ней, которую все боялись при жизни, сейчас никто и цветочка не принесет, а памятник рушится. Элину Быстрицкую посещают тоже очень редко, могила неухоженная. Но есть на кладбище три захоронения, которые мы считаем эталонными. Всегда безупречный порядок и свежие живые цветы на могилах Людмилы Гурченко, Дмитрий Хворостовского и Владимира Этуша”.