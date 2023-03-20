 

Названы причины, по которым не следует сидеть скрестив ноги

20.03.2023, 8:14, Разное
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Сидя на стуле и скрещивая ноги, можно вызвать воспаление вен или образование тромбов. Анна Панова, кардиолог, прокомментировала, как подобная практика может негативно влиять на кровяное давление.

Частое скрещивание ног может оказывать давление на тазобедренные суставы. Это может привести к скоплению крови и сдавливанию вен в ногах. По словам врача, это повышает вероятность сдавливания вен и воспаления в ногах.

Скрещивание ног также может вызвать гипертонию. Врач подчеркнула, что люди с высоким кровяным давлением должны сидеть выпрямившись, а не скрестив ноги. Положение позвоночника в позе сидения со скрещенными ногами заставляет таз поворачиваться под углом. Плохая осанка, сколиоз или боли в спине могут стать результатом данной привычки.


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