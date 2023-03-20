Скандалы: Аукцион аукнулся инвесторам

Как государство «в интересах нацбезопасности» решило вернуть себе Мурманский морской рыбный порт, ранее проданный нынешним владельцам за $14 млн

Мурманский морской рыбный порт (ММРП) – одно из крупнейших предприятий Мурманской области, через которое идет перевалка различных грузов, в том числе рыбной продукции: 30% в Арктике и 14% во всей России. Грузооборот порта в 2022 году увеличился на 23,4% (+61,8 тыс. тонн по сравнению с прошлым годом) и достиг 326,4 тыс. тонн. Перевалка рыбопродукции возросла на 5,7% и составила 237,5 тыс. тонн против 224,6 тыс. тонн в 2021 году.

ММРП специализируется на перевалке грузов рыболовных судов, плавбаз и транспортных рефрижераторов, оказывает услуги по перевалке пакетированных, палетированных и сыпучих грузов, генеральных грузов гражданского и военного назначения. Предприятие располагает: 4,5 км причальной линии, портовым флотом, парком грузоподъемной техники грузоподъемностью до 20 тонн брутто, вспомогательной техникой, холодильниками, собственными железнодорожными путями, маневровыми локомотивами.

«Как здорово! Мы, наконец, это продали!»

Новая история ММРП началась в 2015 году, когда государство, наконец, избавилось от находившегося в плачевном состоянии предприятия: 14 декабря 2015 года Российский аукционный дом (РАД) провел торги по продаже порта, входящего в план приватизации 2014-2016 годов. Победитель торгов – ООО «Купец» – приобрел лот за 1 026 831 000 рублей ($14 млн по тогдашнему курсу), превысив начальную цену (711 831 000 рублей) на 44%. Так что сделка для государства в лице Росимущества и РАД, которые пытались продать ММРП с 2011 года, но не получалось (покупатели никак не находились), была очень выгодной. «Мы удовлетворены итогами торгов – лот ушёл с большим превышением стартовой цены, и мы смогли привлечь на предприятие профильного инвестора, специализация которого гарантирует развитие «рыбного» направления порта, которое в последнее годы было под угрозой», – не скрывала тогда своего удовлетворения итогами торгов замдиректора РАД Ольга Соколова. «Чиновники после аукциона нас целовали в щеки и говорили: «Как здорово! Мы, наконец, это продали!». Теперь говорят: «Идите лесом», – говорит сегодня совладелец ММРП Анастасия Креславская.

«Порт пытались приватизировать довольно долго, пока акции не приобрели текущие собственники. Они пришли практически на руины – на тот момент большая часть основной перегрузочной техники имела физический износ 100%, обновления по большинству видов портовой техники не было десятки лет. Износ основных фондов в 2015 году составлял 72,4 %, – рассказывает другой совладелец ММРП Даниил Полещук. – Новое руководство порта, начиная с 2016 года, проводит мероприятия по обновлению, ремонту, реконструкции всех основных фондов… По сравнению с тем, в каком виде все это досталось новым собственникам, и сегодняшним состоянием — «небо и земля».

Справка: ООО «Купец» создали Александр Романов (10%) и его зять Олег Креславский (90%). Совладельцы ММРП Анастасия Креславская и Даниил Полещук — дети Романова.

В последние дни по ТВ «крутят» видео про «импортозамещение в рыбном порту Мурманска», о том, как он увеличивает грузооборот, и о том, что это «результат сплочённой работы коллектива». «Техника в Мурманском рыбпорту новая: более 50 погрузчиков, несколько автокранов на пневмоходу разной мощности, модернизировали эстакаду со стороны залива, и теперь вместо четырёх судов одновременно обрабатывают пять. За последние шесть лет в улучшение инфраструктуры было вложено два миллиарда рублей, а выручка предприятия выросла почти на 70%», — например, сообщает «ТВ Центр» , правда, скромно умалчивая о тех, кто вложил эти 2 млрд руб. и о том, как в ММРП было «до того».

«Состояние, запущенное до предела»

А было так. «После 1991 года из-за общей ситуации в отрасли, когда рыбные потоки пошли за рубеж, рыбный порт фактически остался без работы. Месяцами не выплачивалась заработная плата, зарплаты были маленькие, — вспоминает работающий в порту уже 36-ой год председатель профкома Евгений Горин. — Порт приходил в упадок. Производственные мощности простаивали, денег на ремонты, обновление и модернизацию порта не выделяли… В 2000-х годах государство признало, что состояние дел в порту запущенное до предела и решило его продать. Порт удалось продать только в конце 2015-м, до этого его никто не хотел брать. И порт ожил, теперь на его развитие денег не жалеют. Всего за семь лет в его развитие вложены миллиарды рублей — в несколько раз больше, чем потрачено на его покупку. Везде идут ремонтные работы, по всему порту заменили окна: еще относительно недавно у меня в цеху было холодно, а сейчас ребята работают в футболках. Активно приобретается новая техника: больше 50 погрузчиков, два автокрана на пневмоходу – один на 75 тонн, другой на 150 тонн и многое другое. Постепенно ремонтируют дороги, железнодорожные пути, здания, площадки, инженерные коммуникации».

Слова старожила порта о плачевном тогда состоянии ММРП подтверждаются словами, тогдашнего главы правительства России Зубкова. «Почти все постсоветские годы рыбаки предпочитали сдавать продукцию и ремонтироваться в соседней Норвегии. Государственный порт деградировал и становился банкротом. В 2008 году тогдашний премьер Виктор Зубков лично засвидетельствовал: «Состояние, запущенное до предела», — пишет «Независимая газета» .

С приходом частных владельцев бывшее в упадке госпредприятие ожило. «Своими действиями новые собственники завоевали наше доверие и вселили веру в будущее Мурманского морского рыбного порта. Мы своими глазами видели, как с 2016 года они возрождали рыбный порт практически из руин, какие титанические усилия и колоссальные средства вложили в его развитие и как порт возвращался к своей прямой специализации — перевалке рыбной продукции северных морей. Одновременно улучшались условия нашего труда и росла заработная плата, на работу в порт опять потянулись молодые специалисты. Мы понимали и верили, что на достигнутом новые владельцы не собирались останавливаться. Они продолжали закупать дорогостоящее оборудование, проводить ремонтные работы и т. д. и т. п. А ведь речь идет о миллиардных инвестициях в развитие российского рыбного хозяйства», — говорится, в частности, в открытом письме рабочих ММРП российскому премьеру Михаилу Мишустину.

Теперь да, после выплаты покупателями в бюджет страны более 1 млрд руб. и семи лет частных инвестиций на 2 млрд. о ММРП действительно есть хорошие новости. Например: «В течение 2022 года ММРП принял 6,2 тыс. тонн белорусских кормов для аквакультуры. В наступившем году готовимся принимать до 600 тонн белорусских кормов в неделю», — сообщил в интервью ИА «Интерфакс» Полещук. По его словам, грузополучателями кормов для рыб от «Белорусской национальной биотехнологической корпорации» (БНБК) стали ООО «Инарктика СЗ» (бывшее ООО «Русское море – Аквакультура», дочерняя компания ПАО «Инарктика») и ООО «Русский Лосось», которые занимаются разведением лососевых в Мурманской области. «Кроме того данная продукция отгружалась на форелевые хозяйства в Карелии», — добавил инвестор и акционер ММРП.

Опасный прецедент

И вот когда порт, который в свое время государству, судя по всему, был в тягость, и оно это признавало, и которое от него с такой оперативностью избавилось, ему неожиданно понадобился. И ММРП, у законных владельцев, мягко говоря, забрали. Под предлогом того, что данный объект имеет важнейшее значение «для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Так, 10 октября 2022 года Арбитражный суд Мурманской области удовлетворил иск Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о передаче 100% акций ММРП государству без какой-либо компенсации собственникам предприятия. Также суд постановил применить последствия недействительности ничтожных сделок по переуступке права требования, совершенных в 2017-2020 годах между C.I.Falcon Limited (Кипр), Hermes Investment&Trading Pte. Ltd (Сингапур) и New Millennium Group Kft. (Венгрия), договора купли-продажи долей ООО «Купец», которые в 2017 году заключили АО «Зевс» с Александром Романовым и Олегом Креславским, договора присоединения компании «Купец» к компании «Зевс» от 2020 года. (ООО «Купец» создали Александр Романов (10%) и его зять Олег Креславский (90%). Акционерами АО «Зевс» являются Анастасия Креславская и Даниил Полещук.)

Отметим, что в иске ФАС говорилось, что группа лиц, включая иностранного инвестора, якобы установила контроль над ММРП. При этом рыбный порт, считает антимонопольная служба, имеет стратегическое значение «для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Как утверждает ФАС, в 2017 году компания «Зевс» выкупила доли 51% и 49% в компании «Купец» у Креславского и Романова, став в результате единственным бенефициаром ММРП. При этом Романову принадлежит 100% долей в сингапурской компании Hermes Investment&Trading Pte. Ltd, а 83,3% акций «Зевса» находятся в залоге у венгерской New Millennium Group Kft. ФАС иске утверждал, что «группа лиц, в которую входит иностранный инвестор в лице Hermes», установили контроль над портом, который, имеет важнейшее значение «для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

13 февраля 2023 года Тринадцатый Арбитражный апелляционный суд (13-й ААС, Санкт-Петербург) постановил оставить это решение без изменения. «Судя по вынесенному решению, суд не принял во внимание часть документов и теперь обоснует в решении вменяемое нам преднамеренное иностранное влияние, — прокомментировала решение 13-го ААС Креславская. — Семь лет назад государственные чиновники доблестно рапортовали об исполнении программы приватизации в отношении АО ММРП , находившегося в предбанкротном состоянии с неисправной инфраструктурой. Мы вложили семь лет своей жизни и более 2 млрд рублей в фактическую реновацию порта. Но сейчас мы вынуждены закончить все инвест-проекты общей стоимостью в 900 млн рублей».

Заметим, что когда государство ММРП продавало, то речь шла не то, что о стратегическом значении (об этом вообще не упоминалось и в ходе приватизационных торгов), а просто о спасении предприятия. И лица, которые «установили контроль над портом», вообще-то купили его на госаукционе, заплатив за лот в российский бюджет более 1 млрд руб. И было бы странно, если бы законные новые владельцы не установили контроль над своей же собственностью. Именно благодаря такому контролю и инвестициям в 2 млрд руб. ММРП встал из руин и сегодня играет важнейшую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны.

Не вернется ли ММРП после такой «национализации» в свое прежнее состояние под управлением государства? И сохранит ли он в таком случае свое «стратегическое значение»?

Кроме того, случившееся таит в себе и другую опасность, теперь уже действительно стратегического масштаба. Создается опасный прецедент. По сути, закладывается мина замедленного действия под инвестиционный климат страны. Ведь, выходит, что утверждается новая практика: ФАС подает в суд на владельца «понравившегося» предприятия, требуя его получения, по сути, под предлогом «обеспечения обороны страны и безопасности государства». А суды удовлетворяют такие иски, лишая инвесторов бизнеса без компенсаций. Придут ли в таком случае инвесторы? В том числе и в ММРП?

Петр Каменский