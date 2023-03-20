Мнение: О кидалове со стороны Китая… Что товарищ Си скажет вайхану Пу?

Оптимисты надеются, что председатель КНР Си Цзиньпинь приезжает в Россию, чтобы закрепить антизападную коалицию и как-то помочь наломавшему дров стратегическому партнёру с какими-то необременительными потерями выбраться из капкана, в который тот угодил по собственной… гм… государственной мудрости. Не бесплатно, конечно. Но некоторые видят в этом большой смысл даже заранее придумывают аргументы, почему быть подручным Китая лучше, чем партнёром Запада. Ну, типа, китайцы хотя бы не будут понуждать к «толерантности».

Наивные…

На самом деле, Си Цзиньпинь приезжает в Россию, чтобы окончательно закрепить её вассалитет по отношению к «старшему брату». Только и всего. Вписываться за своего кремлёвского ленника он не будет. Идти на какой-то глобальный конфликт с коллективным Западом — тоже. И даже сохранение лица попавшего в ловушку «мудреца» — не его забота.

Накануне визита китайский лидер и российский президент «обменялись» протокольными статьями. Из которых чётко видно, кто есть ху в нынешних отношениях Москвы и Пекина.

Владимир #Путин в своей статье для «Жэньминь Жибао» прямо таки рассыпался в личных комплиментах высокому гостю. И даже процитировал Конфуция. Си Цзиньпин сухо отметил, мол «мы с президентом В.В. Путиным поддерживаем тесные рабочие связи».

Нынешний хозяин Кремля много распинался на тему доминирования «коллективного Запада» и конкретно США, их враждебности равно к Москве и к Пекину. Си Цзиньпин лишь упомянул, что «действия гегемонии, деспотизма и травли причиняют миру серьёзный вред». Но не назвал ни одной страны, ни одного военно-политического блока, которые вредят миру, и вообще обошёлся без конкретики. Зато подчеркнул, что #Китай «неизменно занимает объективную и беспристрастную позицию» в украинском кризисе и высказался в пользу «прагматичного подхода» к его преодолению.

Владимир #Путин отметил, что «#Россия и Китай последовательно работают в интересах создания равноправной, открытой, инклюзивной, не направленной против третьих стран системы безопасности в регионе и мире в целом и последовательно выступают за формирование более справедливого многополярного мироустройства, основанного на международном праве, а не на неких “правилах”, обслуживающих потребности “золотого миллиарда”». Си Цзиньпин прямо дал понять, что для Пекина геополитическая повестка сейчас не в приоритете. Мол, «прежде чем решать глобальные проблемы, надо уладить собственные дела».

Что касается таких дел, Си Цзиньпин недвусмысленно заявил, что ожидает от Москвы абсолютной лояльности в продвижении китайской инициативы «Одного пояса и одного пути» на постсоветском пространстве, большей открытости к проникновению китайского бизнеса в приграничные районы России, а также к инвестициям КНР в приоритетные для Республики предприятия РФ. Ждут в Пекине и наращивания поставок российских сырьевых ресурсов, деликатно обозначенного как «увеличение масштаба двусторонней торговли» — всем известно, что именно Россия в состоянии предложить китайскому сюзерену. Владимир Путин послушно «отчитался», что конкретно Москва делает для выполнения пожеланий «старшего брата».

Наконец, российский президент выдвинул смелое предположение, что развивающиеся отношения двух наших стран «сегодня фактически выступают краеугольным камнем региональной, да и глобальной стабильности, стимулируют экономический рост» и т.д., а также, что они «продолжат расти и крепнуть во имя благополучия и процветания народов двух стран». Си Цзиньпин твёрдо подчеркнул, что китайская сторона сосредоточится на внутренней повестке: «экономической модернизации, задачах высококачественного развития, расширении внешней открытости». И лишь в этом контексте он высказал мнение, что «дело китайской модернизации… предоставит новые возможности всем странам мира, в том числе России».

То есть, никакой эксклюзивности, никакого особого отношения, никаких преференций. России недвусмысленно предлагается стать в ряд прочих вассалов Поднебесной и скромно ждать своей очереди. А свои проблемы, в том числе на украинском направлении, #Кремль должен будет решать сам, да ещё так, чтобы не ущемить китайских интересов. Иначе император будет разгневан.

С другой стороны, а куда теперь «геостратегу» деваться? Не в Гаагу же топать с петлёй на шее?

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