Такер Карлсон рассказал о гибели американских военных из-за контактов с НЛО

Телеведущий канала Fox News и конспиролог Такер Карлсон, которого любит цитировать российские официальные СМИ, сделал шокирующие заявления о военных США и их причастности к неопознанным летающим объектам (НЛО).

Во время выступления в подкасте Карлсон поделился разговором, который у него состоялся с профессором Стэнфорда, который утверждал, что изучил более 100 случаев гибели военнослужащих из-за черепно-мозговых травм, вызванных столкновениями с НЛО.

Хотя американские военные опровергли эти заявления, тема НЛО и их потенциального воздействия на национальную безопасность продолжает вызывать споры как среди экспертов, так и среди официальных лиц.

Во время недавнего выступления в подкасте «Полная отправка» Карлсон рассказал о своем разговоре с профессором Стэнфорда, которому, по словам Карлсона, Министерство обороны США более 10 лет назад поручило расследовать случаи гибели военнослужащих из-за травм головного мозга, вызванных НЛО.

Профессор, специализирующийся на черепно-мозговых травмах, предположительно изучал мозг более 100 военнослужащих, погибших после подобных столкновений. Он также утверждал, что существуют десятки открытых судебных дел, подтверждающих его выводы.

Карлсон рассказал в подкасте, что в некоторых случаях эти НЛО приземлялись на военных базах, и военнослужащие приближались к ним, что приводило к черепно-мозговой травме или даже смерти. Карлсон выразил свое удивление тем, что эти инциденты не получили широкого освещения в СМИ.

Однако минобороны США опровергло эти заявления. По словам представителя Министерства обороны Сьюзан Гоф, «эта история ложная». Пентагон отказался от дальнейших комментариев по этому вопросу.

Тема НЛО всегда была спорной, и отрицание военными этих утверждений неудивительно. Однако, по мере раскрытия дополнительной информации и проведения дальнейших расследований, еще неизвестно, какое влияние это окажет на военных и общественность в целом.

В последние месяцы НЛО заняли центральное место в военных дискуссиях. На прошлой неделе Шон Киркпатрик, глава Управления Пентагона по борьбе с аномалиями, в соавторстве с председателем астрономического факультета Гарвардского университета Абрахамом Лебом, написал доклад:“Физические ограничения на неопознанные воздушные явления”. В нем изучается возможность того, что инопланетные корабли могут отправлять поисковые зонды по всей Солнечной системе.

Авторы предполагают, что межзвездный объект может быть родительским кораблем, выпускающим несколько небольших зондов во время его близкого прохода к Земле. Этот отчет был опубликован после нескольких недель повышенного внимания к неопознанным воздушным явлениям, вызванным китайским воздушным шаром, вошедшим в воздушное пространство США.

В то время как американские военные отрицают заявления Такера Карлсона о гибели военнослужащих от черепно-мозговых травм, вызванных НЛО, постоянный интерес к НЛО подчеркивает любопытство общественности и жажду понимания этих загадочных явлений. Поскольку ученые продолжают исследовать существование и потенциальные последствия контактов с НЛО, грань между фактом и вымыслом остается размытой. Общественность может только надеяться, что предстоящие исследования прольют свет на эти загадочные явления и их возможное влияние на людей.