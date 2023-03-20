Белые танцующие собаки стали новым хитом в Сети

Белые собачки из мультфильма “Барби и Хрустальный замок” стали новым хитом в Сети. Видео набирает популярность с бешеной скоростью. На кадрах два милых животных Искорка и Лили, верные спутницы Лианы и Алексы, исполняют зажигательный танец на задних лапках под ритмичную музыку.

Основным посылом ролика является проявление беззаботности и легкомыслия. Авторы роликов, которые копируют танец собак, иронизируют над своей безответственностью и недисциплинированностью.