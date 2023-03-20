Мнение: О сути происходящего в одной фотографии… Это карма?

Пока наш уютный топчик и комментарии к постам, как по команде — хотя, почему, собственно, «как»? — заполняются одним чёрно-белым снимком «вождя», случайный поиск по фотобанкам дал весьма показательный результат. Это уже не архивный кадр, а свежий. Но самую суть происходящих событий, весь их пафос и глубинный смысл отражает вполне.

И тут «аналогии» с «параллелями» более чем уместны. В отличие от…

Вот это фото

На картинке, если кто не знает, старая советская гаубица Д-30, созданная уже после Великой Отечественной на основе лучших трофейных орудий Вермахта. А подпись к ней в переводе с немецкого гласит примерно так: «Солдаты 10 бригады “Эдельвейс” бьют прямой наводкой по наступающим русским пехотинцам под Соледаром».

Soldaten der 10. Brigade Edelweiss arbeiten entlang der Frontlinie außerhalb von Soledar auf russische Infanterie zu.

Кстати, обратите внимание на ультрасовременный планшет в руках у командира артиллерийского расчёта. Это к вопросу о «тотальном превосходстве» ВСУ в системах управления огнём на основе стандартов #НАТО.

Ну и чтобы два раза не вставать.

Намедни в офисе украинского президента в очередной раз «согласились с мнением военных» о необходимости оборонять Артёмовск-Бахмут до конца. Как на грех, попались в Сети одни мемуары:

«Гитлер указал, что… последний крупный русский город по “психологическим соображениям” должен быть удержан любой ценой. Русские хорошо постигли эту стратегию Гитлера и поэтому вряд ли опасались, что немецкое командование добровольно отведёт далеко выдвинутое вперёд южное крыло, лишив их тем самым возможности его уничтожить. Результатом таких планов Гитлера, откровенно игнорировавшего всякие оперативные соображения, явилось тяжёлое поражение».

Так что, уважаемые любители всяких там «исторических параллелей» и прочих тонких намёков с фигой в кармане, вы там поосторожнее. В эти игры можно играть в обе стороны.

Verstehen?

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