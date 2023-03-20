Мнение: Шедевр!

Решил поинспектировать просторы Рутуба – обнаружил там кучу всего, между прочим. Например, тот же Артемий на Рутубе вполне прижился, уже 70 тыс. подписчиков на канале. Не миллион, конечно, но лиха беда начало. И этот… Юра из Сум – тоже там, 350 тысяч подписоты. Глянул – ничуть не изменился (я его с февраля прошлого года не видел, когда он описывал начало вторжения) – он, оказывается, всё так же и, главное, с ровно тем же энтузиазмом рисует стрелки на карте и пророчит развал украинского фронта буквально на днях!

Я-то, в принципе, забрел туда за футболом, поскольку Матч-ТВ свалил с Ютуба – а хайлайты матчей первенства России смотреть надо, я ж привык. Но на Рутубе, оказывается, вполне себе бурлит жизнь. Ютубовского размаха, конечно, нет, всякие Ай-как-просто жалуются на проблемы с монетизацией – но мне, как зрителю, ничего такого не видно. Поди, и Гоблин там вполне процветает (не проверял еще).

И я, кстати, говорю это почти без всякого сарказма, потому что в принципе сама ИДЕЯ “русского ютуба” мне нравится. Если честно, я вообще-то не понимаю, почему Youtube должен быть одним видеохостингом на всю планету – мне кажется, что это какая-то завиральная и, главное, развращающая сам Ютуб идея. Монополия вредна, а уж “абсолютная монополия развращает абсолютно”. Так что я бы желал успеха Рутубу… если бы не опасение, что в случае, если он минимально окрепнет, росвласть тут же, не медля ни минуты, вырубит в России Ютуб.

Так что объективно нельзя желать Рутубу полного успеха; он, увы, должен быть хромым на обе ноги и постоянно грозить рухнуть – чтобы у росвластей не возникало соблазна создать собственную монополию “русского видеохостинга”. Либерал не за и не против родины, прогресса и счастья всем и каждому – либерал должен быть всегда против монополии. Даже если это “монополия добра и истины”, любая монополия так себя называет.

Но случайно наткнулся на некое шоу ТНТ “Конфетка” с моей вечной любимицей Марией Кравец (не мог пропустить!) – а в нем вот этот клип. “Моя подруга крокодил”. В программе его “улучшили” – но тут улучшать нечего, это шедевр сам по себе. Нашел его на Ютубе, делюсь!

У меня всё.