 

Божья Матерь “Споручница грешных”: какой праздник отмечается 20 марта

20.03.2023, 0:47, Разное
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20 марта православные верующие отмечают день иконы Божией Матери “Споручница грешных”. Праздник назвали “Споручница грешных” по надписи, которая проявилася на древней иконе Божьей матери.

“Аз Споручница грешных к Моему Сыну…”. На иконе Божья матерь изображена с ребенком на левой руке. При этом ребенок держит руками ее правую руку. На головах Божьей матери и младенца были короны.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

В Николаевском Одрине мужском монастыре в Орловской губернии в середине XIX века эта древняя икона творила чудеса. Она хранилась в старой часовне, так как была ветхая и пыльная. Но в 1843 году сразу несколько местных жителей увидели во сне эту икону и поняли, что она чудотворная. Тогда святой образ перенесли в храм. Верующие стали просить ее исцелить их от болезней и мук, и она помогала им.

Во время эпидемии холеры благодаря молитвам этой иконе выздоровели многие местные жители. В Одрине монастыре поставили в ее четь храм. Вскоре с иконы сделали список, многие старались получить его и поставить у себя дома.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ

Считается, что в этот день нельзя выяснять отношения, грустить и впадать в ипохондрию. Следует наоборот настроить себя на позитивный лад и делать мир вокруг лучше.


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