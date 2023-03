Наш Голливер в «Монако»

Александр Головин продлил контракт с клубом из княжества до 2026 года. О том, как у парнишки из Калтана получилось докатиться до жизни такой.

Российский футбол давно смахивает на дырку от бублика. «В него вбуханы огромные деньги, а результатов нет…» — верно подметила на днях Татьяна Тарасова, которую отстранили от эфиров на Первом канале (не за эту фразу).

Безусловно, государственные средства неразумно «вложены» не только в этот народный вид спорта, но именно русский ногомяч ежегодно пожирает гигантские бюджеты, не выплевывая никаких поводов для гордости и радости. Правда, уже полтора года наша многострадальная сборная никому не проигрывает… Но едва ли этот факт радует. Впрочем, есть один человек в бутсах и с красным паспортом, который вызывает удивление и восхищение. Карьера Саши Головина, как бы всё ни сложилось дальше, уже уникальная.

Эта история похожа на сказку. Когда-нибудь Берман с Жендарёвым, на ночь глядя, обязательно должны смастерить со скромным и застенчивым Александром интервью.

Его судьба чем-то напоминает судьбы латиноамериканских самородков из фавел. Сын шахтера из Калтана (городка с населением 20 тысяч, который редкий человек покажет на карте) знает, почем фунт лиха. Голодать, конечно, не приходилось. Но в целом… Как-то 6-летний Саша, уже занимавшийся футболом в местной ДЮСШ, подошел к родителям и сказал: «Копите деньги, когда я вырасту, буду играть за сборную». Мама-бухгалтер ответила: «Сынок, нам столько не накопить. Ты уж сам добивайся всего, своими ножками».

Он и добивался. Рванул на просмотр в спартаковскую академию, но не впечатлил московских сенсеев. Вернулся, продолжал «калтанить» на местных «картофельных» полях (причем в Кемеровской области снег исчезал только к лету, а все остальное время приходилось оттачивать технику в залах). Затем отправился на поклон в «Локомотив», но и там его забраковали: мол, мелковат… Щупленький, невысокий парнишка не расстроился, вертелся и крутился дальше и получил предложение поступить в училище олимпийского резерва в Ленинск-Кузнецке и заодно надеть футболку «Металлург-Запсиба». После тренировок Саша гонял мячик с пацанами во дворе.

Ну а потом на одном из турниров его, выступавшего за сборную Сибири, заметили селекционеры ЦСКА и пригласили в свои красно-синие пенаты.

В столице провинциальному 16-летнему таланту пришлось тяжко. Не раз хотел сбежать обратно, но вытерпел. Страна услышала о Головине в 2013-м, когда сборная РФ до 17 лет завоевала титул чемпионов Европы. Через год тинейджер дебютировал за армейцев в матче на Кубок страны, выйдя в стартовом составе. Через два — Фабио Капелло вызовет юниора на сбор, и тот, надев взрослую майку с двуглавым орлом, с ходу огорчит и белорусов, и литовцев. Он ловко выиграет конкуренцию у авторитетного Романа Широкова и закрепится в компании Дзагоева, братьев Березуцких и Игнашевича.

Евро-2016 не пройдет без участия Александра, но поднять настроение болельщикам ему тем жарким летом не удалось. Тем не менее обладатель приза лучшему молодому футболисту РФ приглянулся лондонскому «Арсеналу», забросившему в вотчину Евгения Гинера удочку на 8 млн фунтов. Но «головастика» тогда не отпустили…

Игрок сборной РФ Александр Головин перед началом матча чемпионата Европы по футболу — 2016 между сборными командами РФ и Уэльса. Фото: Егор Алеев / ТАСС

Зато после ЧМ-2018, где «банда» Черчесова добралась до четвертьфинала, купцов встречал уже сам хавбек, быстро превратившийся из подающего надежды в одного из лидеров ЦСКА и сборной. Примечательно, что знаменитое издание Four Four Two включило его в тройку открытий мундиаля, и окошко в Старый Свет широко распахнулось.

Александр, кстати, никогда и не скрывал, что всегда держал в голове европейский план. Хотя в «Зените» или «Спартаке», куда частенько ныряют сверкнувшие в трех матчах отечественные недоросли, его банковский счет пополнялся бы куда эффектнее. «4 ляма зелени в Питере ему положили бы легко», — признался тогда один из известных агентов. Но любящий футбол Головин не искал легкой жизни.

Он не пошел по пути Кокорина и Мамаева, которые без сожаления утонули в деньгах, похоронили свой талант в кальянных и барах и на «десерт» «мастерски» отсидели за свои хулиганства…

Напомню, что в «Монако», который Головин предпочел «Челси», ему предложили два миллиона евро без вычета налогов.

Кто-то буркнет: «А не смущает, что предметный интерес проявили к Александру «Челси» и «Монако», где рулил Роман Абрамович и рулит Дмитрий Рыболовлев?» А кто, собственно, виноват, что в забугорных клубах правят бал наши люди? Если серьезно, то меня абсолютно не волнует, что «включала в себя сделка по Головину» (если и были какие-то «темные делишки», то к самому факту перехода игрока это отношения не имело). Влиться же по протекции в стан «пенсионеров» и «монегасков» невозможно по определению. Туда попадают те, кто возбуждает тренеров как футболисты. И Александр Сергеевич, подмахнувший крутой контракт и закрывший половину годового бюджета ЦСКА, сумел себя продать. За тихого сибиряка «Монако» в итоге перевел ЦСКА 30 млн евро (больше «красно-белые» выкладывали только за Фалькао и Хамеса Родригеса — 45 и 43 млн евро).

Такие вложения надо оправдывать. Не скажу, что самый дорогой российский футболист моментально взял быка за рога (помешала травма), но закрепился в коллективе он довольно уверенно. Вот только открыть счет своим мячам на французской земле ему долго не удавалось. Передачи результативные имелись, даже удалением (кстати, первым в карьере) отметился быстро. Короче, только в январе 2019 года он провел дебютный мяч за «Монако» в кубковой встрече с «Генгамом». Но зато в мае именно Саша, отправивший мяч в сетку «Амьена» и отдавший голевой пас Фалькао, спас княжеский клуб от вылета в Лигу 2. И даже болельщики, которые скептически были настроены по отношению к легионеру, признали: парнишка годный.

При этом надо отметить, что Головин успел за пять лет столкнуться с разными наставниками. Уму-разуму его учили Леонарду Жардим, Тьери Анри, Роберто Морено, Нико Ковач. И каждому универсальный полузащитник был нужен в обойме. Он никогда не спорил, не возмущался, не ругался, не ставил условий.

Александр хотел играть и потому играл. Слева, справа, в центре. Где прикажут.

Он быстро и довольно сносно заговорил по-английски и начал постигать французский.

Но главное: плеймейкер активно работал над своими слабыми качествами. Ему, техничному и шустрому, прекрасно видящему поляну, чувствующему момент и обладающему прекрасным пасом и шикарным ударом с правой (он способен сыграть в касание, пробить на силу и на точность), подчас не хватало выносливости и физической мощи. И теперь это проблема, похоже, решена, о чем говорит нынешний коуч Филипп Клеман: «Саша один из тех моих подопечных, кто мощнее всего выросли на поле и за его пределами. Он, конечно, не догнал Арнольда Шварценеггера, но в крепости и силе явно прибавил». Да и как не прибавить, если против тебя выходят Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе… Кстати, в феврале Александр забил Доннарумме (лучшему, на минуточку, игроку Евро-2020), и «красно-белые» уложили-таки «красно-синих» на лопатки.

Александр Головин в матче «Монако» против «Родеза», 32-й тур финала Кубка Франции, 7 января 2023 г. Фото: Zuma TASS

К сожалению, опередить бомбический «ПСЖ» в таблице «Монако» все же не светит, но до второго места, дающего право пошуметь в Лиге чемпионов, всего пять очков. И куда важнее, что Головин, в чьем активе уже 168 матчей за «монегасков» во всех турнирах, не поймал «звезду» (деньги его совсем не испортили) и продолжает бесшумно набирать висты. В этом сезоне он 6 раз тонко ассистировал партнерам и 6 раз зажигал свою фамилию на табло, а всего в Лиге 1 в 129 поединках он настрелял 46 баллов (20+26) по системе гол+пас.

Фанаты не раз признавали штатного исполнителя стандартов лучшим игроком месяца и даже в провальных матчах любимого клуба Князя Альбера II Александра почти не винят.

Более того, только Головина и форварда Бен Йеддера они считают неприкасаемыми фигурами. Вы вспомните, кто из наших легионеров после распада СССР обладал подобным статусом в солидном западном отряде?

Канчельскис? Мостовой? Карпин? Аршавин?

Эксперты в местной прессе также регулярно хвалят уроженца Калтана и называют его самым умным футболистом команды. К слову, так полагают и селекционеры из других чемпионатов. Приценивались к Головину дортмундская «Боруссия» и английский «Ньюкасл». Но до конкретных переговоров дело не дошло. Отдельные специалисты настоятельно советуют Александру сменить обстановку, чтобы не закиснуть от роскошной жизни на Лазурном Берегу. Однако 26-летний хавбек, мечтающий добиться с «Монако» чего-то серьезного (два третьих места и финал Кубка — не то, чем нужно, по мнению Головина, гордится) не торопится пускаться в свежее приключение. И подписал недавно новый договор с «монегасками» до лета 2026 года. Что, безусловно, не помешает ему при удачном стечении обстоятельств еще до завершения контракта очутиться на Туманном Альбионе или на Апеннинах.

А ведь когда Головин паковал чемоданы во Францию, многие были уверены, что через год-два он бесславно вернется в Россию… Но 17-й номер скептиков посрамил. А все потому, что его настрой изначально был верным.

Вот что он сказал в одном из интервью: «Если человеку нравится играть на родине, незачем заставлять его куда-то уезжать. Но если он хочет прогрессировать, надо покидать родные края. Да, в Европе ты можешь оказаться на лавке и вообще не попасть в заявку. Но разве это страшно? Всегда же можно возвратиться. Лучше попытаться и пожалеть, чем не попробовать и пожалеть».

Что ж, Александр Головин — антипод российского футбола. Фактически только он и Алексей Миранчук, играющий в Италии за «Торино», не побоялись оставить сытные насиженные места и полететь за светлой детской мечтой.

…Между прочим, у себя в Калтане Саша организовывает мини-футбольный турнир и сам вручает победителям медали и кубки. Надеюсь, его большие трофеи тоже не за горами. Ведь снижать планку Головин, к нашему удовольствию, не собирается.

Андрей Успенский,

корреспондент «Новой Газеты»

Самые крупные трансферы российских игроков в Европу(футболист/год, откуда/куда, сумма сделки в евро)

Александр Головин (2018), ЦСКА — «Монако», 30 000 000

Юрий Жирков (2009), ЦСКА — «Челси», 21 000 000

Роман Павлюченко (2008), «Спартак» — «Тоттенхэм», 17 400 000

Андрей Аршавин (2009), «Зенит» — «Арсенал», 16 500 000

Динияр Билялетдинов (2009), «Локомотив» — «Эвертон», 10 000 000

Самые крупные переходы игроков из чемпионата России(футболист/год, откуда/куда, сумма сделки в евро)

Халк (2016), «Зенит» — «Шанхай СИПГ», 55 800 000

Леандро Паредес (2019), «Зенит» — «ПСЖ», 40 000 000

Виллиан (2013), «Анжи» — «Челси», 35 500 000

Александр Головин (2018), ЦСКА — «Монако», 30 000 000

Никола Влашич (2021), ЦСКА — «Вест Хэм», 30 000 000

Эсекиэль Гарай (2016), «Зенит» — «Валенсия», 24 000 000

Жо (2008), ЦСКА — «Манчестер Сити», 24 000 000

