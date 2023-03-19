Правильная подготовка и никакого контакта с уксусом: как заставить гель-лак держаться дольше

Как долго вы носите гель-лак между посещениями салона? Для большинства людей это 2-3 недели. Но вы можете быть удивлены тем, что гелевый маникюр может носиться до 6 недель. Даже если у вас слабые ногти, вы все равно можете добиться долгосрочного ношения.

Прежде чем звонить своему мастеру по маникюру, вам следует поинтересоваться, какие действия нужно выполнять, чтобы ходить в салон красоты как можно реже.

Правильная подготовка

Нанесение гель-лака предусматривает прохождение нескольких этапов. И если ногти будут не подготовлены, это может сказаться не только на качестве покрытия, но и на его внешнем виде. Подготовительный процесс должен предусматривать работу над кутикулой, которую следует отодвинуть механическим или химическим способом.

Это позволяет удалить омертвевшую кожу с ногтевой пластины и подготавливает ее для нанесения гель-лака. Некоторые мастера для этого используют кусачки, чтобы удалить наросшую кожу. Этот процесс безболезненный и подготавливает ногти к их дальнейшей полировке.

Правильное нанесение гель-лака

После того как слой геля будет закреплен в лампе, убедитесь, что ваш мастер по маникюру использует сверло, чтобы совместить гелевый край с краем натурального ногтя. На этом же этапе осуществляется полировка нарощенных ногтей.

Все эти этапы важны, но начать создавать гелевое покрытие необходимо с формирования базового слоя, который должен высохнуть под лучами ультрафиолетовой лампы. Если слой геля будет достаточно толстым, то ногти будут выглядеть неэстетично, а между слоями могут образовываться пустоты. Хоть вы это и не всегда можете знать, но важно, чтобы мастер по маникюру соблюдал время отверждения лака.

Проводите процедуру ухода за руками и ногтями

Эта процедура тоже может продлить носкость гелевого маникюра. Вы можете использовать дома масло для кутикулы после каждого мытья рук. Важно приобрести этот продукт в удобном флаконе, чтобы процесс нанесения был максимально легким.

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Масло для кутикулы можно изготовить и своими руками, используя питательные элементы для ногтей и кожи. Например, вы можете использовать масло жожоба, которое проникает в кожу и смягчает кутикулу. Оно способствует укреплению ногтей, а значит, со временем у вас будет все меньше сколов.

Кроме того, откажитесь от сушилок для рук, которые могут быть достаточно жесткими для кожи и ногтей. Лучше всего вытирать руки чистым полотенцем из микрофибры. После того как вы нанесете масло для кутикулы, распределите по коже и ногтям крем для рук.

Исключите воздействие агрессивных веществ

Если ваш гелевый маникюр держится относительно недолго, виновником могут быть ваши повседневные дела.

Так, не следует мыть руки под слишком горячей водой, так как она может ослаблять гелевое покрытие и приподнимать его, а также высушивать кожу.

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Избегайте погружения рук в моющие средства, а также исключите воздействие уксуса и краски для волос. Если вы работаете в саду, лучше всего осуществлять такие работы в перчатках, ведь пестициды могут попасть на гель-лак, что негативно на него повлияет.

Используйте еще и солнцезащитный крем для кожи, ведь маникюр – это не только одни лишь ногти, но еще и красиво выглядящие руки. Однако, распределяя такой крем, следует избегать области, куда нанесен гель, так как подобный крем может негативно повлиять на акриловый лак.

Позаботьтесь о сколах сразу же после их появления

Иногда сколы просто появляются, даже если вы следите за своими ногтями и не делаете ничего такого, что этому бы способствовало. Как только это произошло, необходимо подпилить или обрезать гелевый ноготь, чтобы исключить дальнейшее распространение повреждения. Если сколы стали появляться чаще, возможно, стоит на некоторое время сделать их короче.